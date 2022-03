"Redovno se čujemo!" Novak opet sarađuje sa čovjekom zbog kojeg je Vajda otišao: Guru otkrio nove detalje!

Novak Đoković je i dalje u dobrim odnosima sa Pepeom Imazom.

Izvor: Profimedia/SAIDI CHRISTOPHE/SIPA

Kontroverzni španski trener Pepe Imaz (47) sarađivao je sa Novakom Đokovićem od 2016. do 2018. godine, ali su i nakon toga ostali bliski prijatelji.

Metode koje je koristio Novakov "guru" nisu odobravali mnogobrojni navijači, zbog toga se Đoković 2017. godine rastao i sa Marjanom Vajdom, ali se njih dvojica i dalje redovno čuju. Imaz sarađuje sa Markom Đokovićem u Marbelji, gdje im se upravo Novak često pridruži.

Pepe Imaz je u intervjuu za španski "AS" ispričao da je to odnos "koji nema raspored", odnosno u odnosu na to kakve su im potrebe - čuju se češće ili nešto rjeđe.

"Kada imam nešto da mu kažem, vrata su uvijek otvorena, kao i obrnuto. Novakov važan dio života je u Marbelji i zbog toga se češće viđamo. Takođe, njegov brat Marko je ovdje i sa njim radim na projektu sa mladim teniserima", ispričao je "guru" Novaka Đokovića.

Upitan da prokomentariše kako se Novak nosi sa svim kontroverzama koje su ga pratile u posljednje dvije godine, Imaz je rekao da je srpski teniser sve činio sa "najboljom namjerom i željom da pomogne".

"Sve je to činio iz srca, neke stvari uspješnije, neke malo manje. Novak je samo čovjek i uči. Za neke stvari je pogriješio i zbog toga je trpio kritike, ali sve je to prihvatio i učio iz toga. Sve što je činio je iz želje da pomogne, a ne iz interesa", rekao je Imaz i dodao da Đoković poštuje svačije mišljenje.

Izvor: Profimedia

Osvrnuo se Imaz i na organizaciju PTPA koju je Đoković pokrenuo nezadovoljan radom ATP-a, pa je poručio da je to učinio zato što vjeruje da je moguće više učiniti za druge tenisere.

"Obično se vidimo uveče na turnirima, nekada kod njega u Marbelji ili Monte Karlu, a tada pričamo i o tome kako da pomogne svojim kolegama. Znam za neke njegove postupke koji nisu poznati i magični su. Volio bih da je više takvih ljudi...", rekao je Pepe Imaz.

Podsjetimo, nedavno se ponovo završila saradnja Novaka Đokovića i Marijana Vajde, ali nema infrormacija da je Pepe Imaz ponovo "tačka razdora" kao što je to bilo prije pet godina.

"Jeste, želio sam da se prekine saradnja sa Imazom, mada to nije bio moj primarni uslov (...). Nisam želoo da na Novaka utiču ljudi koji znaju tenis, ali ne razumiju psihu vrhunskog sportiste. Tenis ne može da se zasniva na filozofiji, to je sport u kojem se čovjek takmiči protiv čovjeka – ako u tom sportu želiš da budeš majstor, to možeš da postaneš samo nebrojenim ponavljanjima na treninzima, mečevima i snažnom psihom", pričao je Vajda kada se vratio u stručni štab Novaka Đokovića 2018. godine.

