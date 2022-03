Otkriveno - ovo je sljedeći Novakov turnir: Tamo ih je briga za vakcinu, ali ponovo ćemo se načekati!

Đoković je potvrdio da ćemo ga gledati u Monte Karlu, gdje ne postoje prepreke za nevakcinisane tenisere.

Izvor: Profimedia

Bio je prijavljen za Indijan Vels, našao se u žrijebu, ali je na kraju ostao bez takmičenja. Novak Đoković propušta masters turnir u SAD zbog toga što nije vakcinisan, ali sada je poznato na kom narednom takmičenju će nastupiti.

Drugi teniser svijeta igraće na masters turniru u Monte Karlu!

Na zvaničnom sajtu Novaka Đokovića pojavila se potvrda o učešću Srbina na turniru u Kneževini, pošto tamo ne postoje nikakva ograničenja za tenisere spram toga da li su vakcinisani ili ne.

Monte Karlo se navodi kao prvi naredni turnir na kom će Đoković igrati, pa tako treba očekivati da on osim Indijan Velsa propusti i masters u Majamiju koji potom slijedi. To znači da će Đoković na terenu ponovo biti tek u sedmici 10. aprila, kada počinje takmičenje u Monte Karlu. Taj turnir trajaće do 17. aprila.

Đoković je ove sezone igrao samo na ATP turniru iz serije 500 u Dubaiju, gdje je ispao u već u četvrtfinalu od Jiržija Veselog. Taj poraz doživio je 24. februara, pa će njegova pauza trajati najmanje 47 dana, imajući u vidu da će u Monte Karlu kao nosilac preskočiti prvo kolo.

Prethodno je Đoković imao pauzu dugu 80 dana, između Dejvis kupa i Dubaija, a nakon što je ostao bez nastupa na Australijan openu usljed deportacije iz te zemlje. Novak je u četvrtak uveče bodrio košarkaše Crvene zvezde u pobjedi nad Makabijem i očigledno je uživao u trijumfu...

