Čuveni teniser digao glas! Uporedio tenis sa fudbalom i košarkom - Oni uvijek vrijeđaju!

Poslije suza Naomi Osake oglasio se nekadašnji broj jedan.

Izvor: Profimedia

Naomi Osaka je uplakana napustila teren na Indijan Velsu, nakon što su joj navijači dobacivali i vrijeđali je. Sada je u njenu odbranu stalo nekoliko tenisera.

Prvi se javio Endi Marej, nekadašnji najbolji teniser na svijetu.

"Naravno da mi je žao Naomi. Naravno da je ljuta što je izgubila, ali to je dio sporta i na to morate da budete pripremljeni", istakao je on.

A onda se osvrnuo na navijače koji vrijeđaju sportiste sa tribina.

"Uvijek sam to viđao u drugim sportovima, ne toliko u tenisu, mada znam da se dešavalo. Ali kada gledam fudbal navijači urlaju uvrede prema igračima koji izvode korner ili aut. Uvijek pomislim, kako je to dozvoljeno? Ne možeš to da radiš. Naravno ja sam i u tenisu iskusio napetost, pogotovo u Dejvis kupu kada gostujemo", istakao je on.

Naravno, on ne želi da navijači odu sa tribina, ali bi volio da se poštuju neka pravila ponašanja. Bravo

"Naravno, želiš da ti ljudi budu na tribinama, ali ne i da otežavaju stvari igračima. A kada gledate košarkaški meč svaki put kada neko šutira slobodno bacanje vrijeđaju ga", zaključio je Endi Marej.