Prvi dan SP u Beogradu - Srbi solidni! Grk dobio najveće ovacije, a publika pohvale!

Svjetsko dvoransko prvenstvo je počelo u Beogradu, a srpski predstavnici će tokom vikenda pokušati da stignu do medalja.

Izvor: MN PRESS

Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici je zvanično počelo u Beogradu. Najbolji atletičari na planeti su počeli svoju "berbu" medalja u "Areni". Prvog dana, nažalost, među njima nije bilo srpskih predstavnika. Nadaju se svi da će se to promijeniti tokom vikenda.

U tri dana na planetarnom šampionatu učestvovaće 680 atletičara iz 136 zemalja, a ovo je ujedno i prvo takmičenje još od Birmingema 2018. godine pošto je pandemija koronavirusa uticala na sve. Tokom prvog dana je petoro srpskih predstavnika bilo na stazi.

Prva je od srpskih atletičara na stazu izašla Milana Tirnanić, ali nije prošla u polufinale u trci na 60 metara. Završila je šesta sa vremenom od 7.42 sekundi.

"Omela me je papučica, nije mi odgovarao najoštriji ugao, klecnula mi je noga i to me omelo, zato je start bio loš. Pokušala sam da nadoknadim to kasnije i da izvučem maksimum iz trke. Drago mi je što sam učestvovala, moglo je bolje, ali šta da se radi", rekla je Milana.

Izvor: MN PRESS

Potom je Boško Kijanović, momak koji je oborio rekord Slobodana Brankovića prije nekoliko dana, uspio da prođe u polufinale u trci na 400 metara (46.88 sekundi). Nažalost, nije stigao do finala. U popodnevnom terminu je bio peti sa 46.97 sekundi.

"Dve trke u istom danu, surovo je teško, uspio sam i drugu ispod 47, bio sam kompetentan. Imao sam i povredu tokom sezone, ali prije svega želim da se zahvalim publici na sjajnoj podršci. Bolji su nego što sam očekivao i hvala im na tome. Što se tiče konkurencije, to je ono što nas sve gura da budemo bolji."

Izvor: MN PRESS

Maja Ćirić je završila u kvalifikacijama na 400m sa vremenom 46.88 sekundi.

"Nisam se snašla u jakoj konkurenciji, bilo je trenutaka kada su me zatvorile, izgubila sam ritam. U posljednjih 50 metara sam samo željela da istrčim do kraja. Nisam zadovoljna, teško mi je ovo palo, htjela sam da prođem u polufinale."

Izvor: MN PRESS

Elzan Bibić nije prošao u finale u trci na 3000 metara, završio je kao treći. Šansu za popravni imaće u subotu u trci na 1500 metara.

"Moje prvo veliko takmičenje u seniorskoj konkurenciji, nadao sam se da ću proći prvu rundu, ali očigledno mi nije bio dan. Atmosfera je bila divna i hvala publici na sjajnoj podšci", kazao je Bibić.

Izvor: MN PRESS

Posljednji srpski predstavnik bio je Lazar Anić koji je na kraju zauzeo osmo mjesto u skoku udalj (7.92 metra). Skok u drugoj seriji od 7.90m mu je donio još tri skoka, ali nije uspio da ostvari bolji plasman. Upravo je u toj disciplini viđen skok koji je oduševio publiku. Učinio je to nevjerovatni Grk.

Olimpijski šampion Militiadis Tentoglu je skokom od 8.55 metara što je ujedno i najbolji skok ove sezone u skoku udalj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!