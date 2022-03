Ivana Španovć nije krila zadovoljstvo poslije velikog uspjeha u Beogradu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Maestralna Ivana Vuleta (djevojačko Španović) je još jednom pokazala šta zna. Pred beogradskom publikom je osvojila zlatnu medalju, odbranila svjetsku titulu i oduševila sve. Četvrtim skokom u seriji od 7.06 metara je uspjela da obezbijedi najsjajnije odličje i da ponovi uspjeh iz Birmingema. Poslije svega toga se na divan način zahvalila i publici.

Ogrnula se srpskom zastavom i napravila pobjednički krug na stazi. Odjekivalo je sa tribina "Ivana, Ivana", a ona je po završetku tog kruga stala ispred navijača i poklonila se. Dovoljno za nove ovacije i aplauze srpske publike. Koliko je sve bilo emotivno i za nju moglo je da se vidi na ceremoniji dodjele medalja kada se mučila da zadrži suze.

O tome kako je sve to izgledalo, samim skokovima, takmičenju pred domaćim navijačima, pa i tim emocijama tokom intoniranja "Bože pravde" pričala je na konferenciji za medije poslije.

"Pritisak je dobra stvar, ne možete da zamišljate da će sve biti idealno, kao da je trening. Volim izazove, poslije toliko takmičenja, poraza, svega, to je dio igre. Meni je tako nešto potrebno, to su krucijalni momenti, osjećate da morate da razmišljate samo o sebi, da ono što radite na treningu ponovite na takmičenju. Bilo mi je teško da se fokusiram na takmičenje u sjajnoj atmosferi. Možda sam malo propustila taj dio, ali sam veoma, veoma, veoma srećna. Znala sam da moram da napravim odličan skok da bih odbranila titulu", rekla je Ivana.

Vidi opis Ivana otvorila dušu - "Jedva se suzdržavam da ne padnem u nesvijest!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Imala je i dva prestupa u prva tri skoka, mada to nije ostavilo traga na nju. Drugi skok je bio 6.89 metara, a potom je imala i taj nebeski let koji je donio medalju.

"Ne mogu da kažem da je ovo nagrada za sve kroz šta sam prošla, ali je bio izazov. Ponosna sam što sam došla do toga da branim titulu u svojoj zemlji, to ne smije da se propusti. Nije nikako bilo lako, cijelo takmičenje sam pokušavala da napravim taj jedan skok. Na svakom jurim taj neki. Nije bilo kvalifikacija, to je dodalo neku tenziju, koliko god da si dobar, ne možeš da se praviš imun. Znala sam da skok preko sedam metara može da bude dovoljan za zlato. Mi između sebe znamo šta sam mogla, najbitnije je da sam uspjela da odbranim titulu i da sam osvojila najsjajnije odličje, ne znam šta bih više mogla da poželim."

Na prethodnom "Belgrade indoor meetingu" otkrila je da joj frizura pravi veliki problem, sada je prošlo bez toga, ali je tu bilo i rješenje za njenu punđu.

"Imali su par makaza i jednu mašinicu na tribinama spremni", našalila se Ivana.

Prije oko dvije i po godine je pričala da razmišlja o tome da poslije takmičenja u Beogradu završi karijeru, sada su se okolnosti promijenile, iako nije željela direktno o tome da priča.

"Pravim kratkoročne planove, zdravlje nam je prioritet, postoje granice preko kojih mogu i treba da idem i stvari preko kojih nema potrebe da idem. Ovo je bilo nešto što sam sebi ostala dužna pred domaćom publikom, to je nešto što ću pamtiti cijelog života, ostaće mi u najljepšem sjećanju. Bože zdravlja da sam dobro, motivisana, prilika će uvijek biti ako sam zdrava i spremna."

Pogledajte 01:18 Ivana Španović himna Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bila je emotivna i tokom intoniranja himne.

"Posebno lijep momenat. Nekad mi bude žao što ne zapjevam. Jedva se suzdržavam i ovako da ne plačem i da ne padnem u nesvijest. Veličanstveno je, kada čuješ publiku, svi dijele tu emociju, divno"

Kalendar takmičenja je bio jedna od tema.

"Što se kalendara tiče, imamo našu šemu, znamo koliko mi je takmičenja potrebno da se uvedem u formu. Svjetsko će biti prije Evropskog, imamo te momente sa koronom, restrikcijama, iz tih nekih razloga ne mogu da najavljujem ništa, ne znam kakvi će uslovi biti. Ovo prvenstvo je bilo najbitnije, možemo o njemu da pričamo."

Od 2013. godine Ivana ređa uspjehe, pa su je mediji pitali i šta je njena tajna.

"Ne znam u čemu je tajna. Od sedme godine se bavim atletikom, volim to, trudim se da sve što radim bude zarad napretka. I kao tinejdžer ako bih radila nešto što ne treba, da bih radila sebi na štetu. Odredila sam sebi prioritete, sve je spontano. Sama? Možda bi mi se posrećila neka medalja. Imam tim koji je dio mene, svi funkcionišemo kao jedno, oni su moj recept za uspjeh. Svako zna svoj dio posla, ta energija je tu, dopunjujemo se."

Pohvalila je publiku na kraju.

"Ko god da je bio, gledao, ovo je bilo veličanstveno. Mi smo srčan narod, volimo sport, presrećna sam. Ne samo zbog podrške koju sam ja dobila, već i ostali. Svi imaju široke osmijehe, srećni su, to su lijepe stvari i to je nešto što treba da se ponese iz Beograda, da se prepričava. Da se ponovi", zaključila je Ivana Vuleta.

Pogledajte 00:23 Ivana Španović o emocijama i himni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!