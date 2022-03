Berin Brkić je junak Borca m:tel u Bugojnu: Banjalučani protiv Iskre zabilježili 15. pobjedu u sezoni!

Borac m:tel zabilježio je 15. trijumf u sezoni na gostovanju protiv Iskre u Bugojnu.

Izvor: RK Borac m:tel/Facebook

Rukometaši Borca m:tel su poslije ubjedljive pobjede nad sarajevskog Bosnom u Banjaluci, otišli u goste ekipi Iskre i zabilježili nove bodove.

ISKRA - BORAC M:TEL 20:23 (12:12)

Junak nove 15. pobjede u sezoni crveno-plavih bio je mladi Berin Brkić, koji je činio čuda na golu, potpuno zaključavši mrežu kad se lomio rezultat, čime je omogućio gostima iz Banjaluke da se poslije rezultatskog deficita vrate u meč, a potom i da naprave preokret za nova dva boda.

Osim golmana, kod gostiju iz Banjaluke najbolji su bili Aleksandar Miličević sa sedam pogodaka, Vlado Draganić je upisao pet, a Miloš Nježić jedan manje. U bugojanskom taboru najefikasniji je bio Miloš Čekić sa sedam golova, pet iz sedmeraca i Amir Bostan sa dva pogotka manje.

Bugojanci su konstantno vodili od samog početka, ali nisu uspjeli da se odlijepe na neku osjetniju prednost - najviše je bilo dva razlike za Iskru u više navrata, da bi u samom finišu zahvaljujući odbranama mladog golmana Brkića, Borac m:tel uspio da na odmor ode bez rezultatskog zaostatka.

Izabranici Mirka Mikića nisu mogli da nametnu svoj ritam igre zbog jako čvrste odbrane domaćina na prilično izjednačenom susretu, koji se u prvom poluvremenu uglavnom igrao "gol za gol".

Bugojanski tim je u 13. minutu stekao prvi put "plus dva" (7:5) koji su zadržali do 20. minuta (10:8), da bi potom Borac uspio da izjednači prvi put u 23. minutu (10:10). Samo dva minuta kasnije, nakon par grešaka u napadu banjalučke ekipe, tim Boruta Mačeka i Amera Šahmana je ponovo došao do dva gola prednosti (12:10).

Ipak, razbranio se golman Banjalučana Berin Brkić, koji je Bugojancima "skinuo" čak četiri sedmerca u prvih 30 minuta, što je omogućilo gostima da takođe iz sedmerca stignu do izjednačenja. Strijelac tog posljednjeg, ali i prvog gola za Borac m:tel u Bugojnu bio je kapiten Miloš Nježić pred odmor u poluvrmenu - 12:12.

U prvih pet minuta nastavka, takođe se igralo "gol za gol", da bi Borac m:tel prvi put stigao do prednosti golom Luke Perića u 39. minutu (35:36), a potom i "bombom" Nježića i solo prodorom Miljkovića otišao na "plus tri" (15:18).

Tri razlike su održali sredinom drugog poluvremena, pa je domaći trenerski dvojac Maček - Šahman reagovao minutom odmora, ali njegov tim nije uspio da smanji zahvaljujući novim odbranama Berina Brkića.

Luka Knežević je pogodio za "plus četiri" pred posljednjih 10 minuta susreta u Bugojnu, gdje je Borac m:tel imao mnogo prilika u narednih pet minuta da definitivno "prelomi" utakmicu, ali su crveno-plavi promašivali čiste šuteve.

Ipak u posljednji minut Banjalučani su ušli sa tri pogotka prednosti (20:23) koje su sačuvali do samog kraja.

REZULTATI, 20. KOLO

Bosna Sarajevo - Sloga GV/U

Gradačac - Bosna Visoko

Iskra - Borac m:tel 20:23

Konjuh - Gračanica

Krivaja - Leotar

Sloboda Tuzla - Maglaj

Sloga Doboj - Izviđač 30:29

Slobodna je ekipa Vogošće

TABELA: Borac m:tel 33, Sloboda 25, Izviđač CO 21, Leotar 21, Vogošća 20, Gračanica 19, Krivaja 18, Konjuh 17, Sloga (D) 17, Maglaj 15, Gradačac 13, Bosna (V) 13, Iskra 13, Sloga (GV/U) 11, Bosna (S) 9.

(mondo.ba)