Prekinula karijeru kao 1. na svijetu, promijenila sport, pa nastavila dominaciju!

Australijanka Ešli Barti je veliki talenat u najmanje tri poznata sporta.

Izvor: Profimedia

Teniski svijet ostao je u šoku kada je Ešli Barti (25) po drugi put u karijeri objavila da se povlači sa turnira iako je u tom trenutku bila prva na WTA listi. Prethodni put kad je napravila pauzu posvetila se profesionalnom igranju kriketa, a sada ima novi hobi.

Australijanka je samo desetak dana nakon kraja teniske karijere osvojila turnir u golfu!

Zvuči potpuno nevjerovatno, ali izgleda da ova žena može sve!

Multitalentovana Australijanka godinama je dominirala svjetskim tenisom, a sada pokazuje da u njenim rukama ima talenta za još neke sportove.

Barti se vratila u rodnu zemlju, a u predgrađu Brizbejna igrala je na turniru u klubu Brukvoter. Nekadašnja teniserka dominirala je tokom čitavog turnira i pokazala da riječi Tajgera Vudsa nisu bez osnova. Podsjećamo, jedan od najboljih golfera svih vremena svojevremeno je igrao egzibicioni meč protiv nje i zaključio da ona ima "veoma dobar zamah", što je sada pokazala.

Teško je zamisliti da će on biti dovoljan da u golfu napravi bolju karijeru od one teniske, ali Eš treba da radi ono što je čini srećnom. U tenisu je, svakako, uradila dosta. Dugo je bila prva teniserka svijeta, ima grend slem titule u singlu na Australijan openu, Rolan Garosu i vimbldonu, kao i dubl titulu na US openu. Malo li je?