Trka "Beograd - Banjaluka": Derventa domaćin posljednje etape u kojoj pada odluka o žutoj majici

Odlučujuća peta etapa trke "Beograd - Banjaluka" biće vožena od Dervente do Banjaluke, a gradu na Ukrini ovo je 11. put da je dio trase najkvalitetnije trke u regionu.

Izvor: Trka Beograd - Banjaluka, promo

Gradonačelnik Milorad Simić i direktor trke Vladimir Kuvalja danas su potpisali ugovor o saradnji, a tom prilikom prvi čovjek najmlađeg grada u Srpskoj dobio je na poklon potpisanu žutu majicu.

Trka počinje 13. aprila timskim hronometrom u Beogradu, 14. aprila vozi se etapa od Obrenovca do Bijeljine, treći dan je rezervisan za etapu od Bijeljine do Vlasenice, a nakon toga karavan se seli u Doboj odakle će se voziti do Prijedora. Veliko finale i odluka o ukupnom pobjedniku pašće 17. aprila na posljednjoj etapi.

Biciklisti će od Dervente preko Srpca, Gradiške i Laktaša do cilja u Banjaluci morati da savladaju 155 kilometara.

"Moram da priznam da mi je malo žao što nismo odmah na početku bili saradnici u jednom ovakvom događaju, ali vjerovatno nismo odmah shvatili ozbiljnost ovog posla i ove manifestacije. Popravili smo se i drago mi je da je u najvećem broju izdanja trke učestvovala Derventa", rekao je Simić.

Kuvalja je naglasio da je Derventa grad koji je poznat po podršci privrednicima i sportistima, te da je zahvalan što su gradske vlasti stale uz jedan od najvećih sportskih događaja u Srbiji i Republici Srpskoj.

"Velika mi je čast što će iz Dervente startovati posljednja i vjerovatno najinteresantnija etapa koja će odlučiti pobjednika. Želim da kažem da će dobar dio ljudi iz karavana koji broji više od 450 osoba dvije noći spavati u Derventi, te da će i hotelijeri u ovom gradu osjetiti benefite ovog događaja", rekao je Kuvalja.

Tehnički direktor Saša Gajičić naglasio je da će prije starta koji je zakazan na Trgu Oslobođenja 17. aprila u podne biti održane trke za djecu.

"To je prilika da naše najmlađe animiramo da se počnu baviti ovim izuzetno zdravim sportom. Kada su u pitanju učesnici, sa ponosom mogu da kažem da ove godine imamo bicikliste sa pet kontinenata, a na startu će se pojaviti maksimalnih 175 biciklista iz 25 timova, među kojima su i reprezentacije BiH i Srbije", rekao je Gajičić.

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Dervente Biljana Teofilović istakla je da će hoteli biti puni i da je to nešto što se ne dešava često, pa je trka i sa tog aspekta trka od velikog značaja za Derventu.

"Dvije večeri ćemo ugostiti ekipe i kapaciteti će ta dva dana biti u potpunosti popunjeni, što se rijetko kada dešava u našim hotelima i motelima", rekla je Teofilovićeva.

