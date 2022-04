Ne mogu ja to da zaboravim, ostavi ožiljak... Novak emotivno o svježim ranama, spomenuo i ratove

Novak Đoković iskreno priznaje da se nije potpuno oporavio nakon haosa u Australiji.

Izvor: Profimedia

Srpskog tenisera Novaka Đokovića ove nedelje očekuje učešće na mastersu u Monte Karlu, tek drugom turnir koji igra ove kalendarske godine, a prvi protivnik biće mu Alehandro Davidovič Fokina.

Do tog susreta ostalo je još oko 24 sata, a Đoković radi sve kako bi došao do optimalnog nivoa forme. I sam je svestan da su tek tri zvanična meča u ovoj godini premalo za njega i da mu je potrebno vrijeme kako bi došao do svoje igre, idealno pred Rolan Garos, ali je najvažnije "namjestiti glavu".

Dobro je poznato kroz šta je prošao u Australiji, rane su i dalje svježe, a svaki susret sa novinarima podsjeti ga na torturu koju je preživio nakon sletanja u Melburn početkom godine.

"Pa, ne može da se zaboravi. To je prosto nemoguće, ali može da se prihvati i da se nastavi dalje, da se već desilo i da je to nešto ne treba više čovjeka da brine ili da ga sputava što doživljava u trenutku ili što će da se desi u budućnosti. Imao sam mnogo situacija na terenu i van njega koje su, onako, traumatične od ovih odvratnih ratova u odrastanju pa nadalje. Sve to ostavi ožiljak", rekao je Novak Đoković za "Sportklub".

"Ove godine sam doživio što nikada nisam doživio u svojoj karijeri, u svom životu. Sigurno da je mentalno i emotivno ostavilo nekog traga. Koliko je to veliko, koliko će to da me prati, ne znam. To je nešto što ne mogu da predviđam i ne mogu da trošim energiju, da razmišljam o tome koliko će to da me prati".

Đoković kaže da iz ugla posla mora da se "oprosti sa tim" i nastavi dalje, ali da svaki put kada dođe na turnir ponovo iste stvari izlaze na površinu i nije ih tako lako ostaviti iza sebe.

"Trudiću se da to koristim kao gorivo, neku konstruktivnu igru, da igram svoj najbolji tenis, motivacije uvijek ima. Ipak, treba biti realan, iako od sebe imam očekivanja uvijek, s druge strane se trudim da nemam prevelika očekivanja za ovu nedelju, jer fali mi mečeva. Nisam igrao mnogo mečeva. Šljaka je na sve to specifična podloga, nadam se da mi neće biti puno vrijeme da uđem u ritam", zaključio je najbolji teniser planete.

Upravo danas, Đoković je počeo 365. nedelju na čelu ATP liste.