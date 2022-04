"Na početku smo jedva skupili, a danas moramo da vraćamo bicikliste iz cijelog svijeta": 16. trka Beograd - Banjaluka!

Međunarodna bicilistička trka "Beograd - Banjaluka", u srijedu će po 16. put startovati iz prestonice Srbije i voziće se u pet etapa do grada na Vrbasu, gdje će u nedjelju biti završni cilj ove značajne sportske manifestacije.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Vladimir Kuvalja, direktor trke, najprije je pozdravio sve koji su zaslužni za organizaciju manifestacije, od svih gradova kroz koje će proći biciklisti, predstavnike svih lokalnih i republičkih vlasti , a posebno medije koji su u posljednja tri mjeseca svojim izvještavanjem dali doprinos održavanju trke po 16. put.

"Kada smo pravili trku 2007. godine nismo razmišljali da ćemo dosegnuti ovaj broj, što govori da je trka postala tradicionalna. Nismo je prekidali ni u godini korone, održana je i 2020. i 2021. godine i to je jedini događaj koji je održan u bivšoj Jugoslaviji. Naziv je simboličan, ostalim gradovima učesnicima ne smeta jer je svima jasno šta znači Beograd - Banjaluka. Simbolika trke je povezivanje sa Srbijom preko koridora, a evo po 16. put ideja koju je pokrenuo moj otac sa saradnicima doživljava 16. put. Ponosan sam na to što su moji saradnici sve uradili da se to desi i u teškim vremenima zahvaljujući gradovima, vladama Srpske i Srbije, sponzorima...", rekao je Kuvalja.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Potom je pojasnio cijelu trku kroz svih pet etapa.

"Startujemo u srijedu u Beogradu ekipnim hronometrom, gdje će biti i start i cilj prve etape. Nakon toga slijedi trka u beogradskoj opštini Obrenovac, startujemo prema Bijeljini, prelazimo granični prelaz bez zaustavljanja što i obilježava ovu trku u etapi dugoj 122 kilometara. Zatim iz Bijeljine startuje najteža etapa preko Kozluka i Šekovića i na kraju tri puta kroz Vlasenicu, što će vjerovatno odrediti najboljih 20 takmičara. Čitav karavan se poslije seli u Doboj, koji je prvi put domaćin, a onda iz Doboja idemo u Prijedor, domaćin po drugi put, grad biciiklizma. Imaju izuzetno snažne klubove i Sinišu Lukića, državnog prvaka. A poslije slijede Derventa, preko Srpca, Gradiške, Laktaša sa ciljem u Banjaluci. Potom se u našem gradu voze krugovi i nadam se da će nas ispoštovati lijepo vrijeme, kakvo je danas. Jedina promjena je što cilj više nije na Trgu Krajine već kod Hrama Hrista Spasitelja. Sve je to urađeno da prestavimo najljepše dijelove Banjaluke s obzirom da ćemo imati direktne prenose na svih pet etapa", dodao je direktor trke.

Ponosan je što će u Banjaluku doći takmičari iz 30 zemalja sa 25 ekipa, kao i što se vraćaju ekipe i dolaze nove sa svih kontinenata.

"Dolaze nam timovi iz SAD, Kanade, Novog Zelanda, Belgije, Italije, Njemačke, Austrije, iz Slovenije stižu dvije ekipe, Rumunije, Bugarske, Francuske...", podvukao je Kuvalja.

Generalni pokrovitelj trke je predsjednica RS Željka Cvijanović, a dobar dio organizacije snosilo je i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, čiji je predstavnik Mario Đuran istakao da je Vlada RS godinama zajedno sa Kuvaljinim timom u ovom projektu.

"Trka ima više značajnih aspekata - prvi je povezivanja jednog naroda iz dvije države, drugi aspekt je turistički jer godinama ljudi iz cijelog svijeta dolaze u RS i kući nose lijepe uspomene. Svim takmičarima želimo sreću, kao i svim gradovima koji su učesnici, i nadam se da će svi gosti ponijeti lijepa sjećanja iz RS nakon što se trka završi".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je počastvovan što je drugu godinu zaredom domaćin trke koja je ukupno duga 568 kilometara, od kojih posljednjih 30-ak u gradu na Vrbasu.

"Ova trka je veoma značajna za naš grad. Prije svega sportski, međunarodni, kulturni i tradicionalni značaj, kao i značaj povezivanja naših naroda, građana i to je ono što vrijedi istaći. Još malo pa će trka biti punoljetna, a Banjaluka je od početka do danas, a vjerujem da će tako biti i u budućnosti biti jedan od partnera i prijatelja. Osim toga, trka uvijek dolazi u proljeće kada Banjaluka slavi svoj rođendan. Ljudi iz 30 zemalja će nam doći u goste i vidjeti ljepote grada, ljepote RS i kud će značajnije od toga? Ova trka se uklapa u viziju našeg grada - ljudi će ljeti ići na more, zimi u planinu, a u proljeće će izabrati Banjaluku, koja ima mnogo manifestacija, a među najznačajnijim upravo i ovu trku", rekao je Stanivuković i u ime građana Banjaluke zahvalio svima koji su učestvovali na organizaciji trke.

Osnivač trke Tihomir Kuvalja podsjetio je i kako je to bilo na samim počecima.

"Počeli smo 2007. godine, jedva smo skupili dovoljan broj učesnika jer su se ljudi plašili da dođu u RS i Banjaluku. Ali, zbog privatnih veza, oni su došli i vidjeli šta znači, bili su oduševljeni dočekom i u Beogradu i u Banjaluci. Od tada svake godine imamo sve više učesnika, a danas smo prinuđeni zbog pravila Svjetske biciklističke federacije ekipe i bicikliste vraćamo.Mi smo dakle na samom vrhu po broju učesnika. Trka je pogođena i prihvaćena s obe strane Drine. Ja sam priželjkivao u početku kad smo imali dvije etape da dosegnemo tri, a evo sad smo na pet etapa. Sigurno je ovo jedna od najvećih sportskim manifestacija u regionu i šire".

Značajan je i turistički potencijal trke, što potvrđuju i riječi direktora Turističke organizacije Republike Srpske Miodraga Lončarevića.

"Mi smo prepoznali ovaj sportski događaj kao izuzetan turistički potencijal. Želim da naglasim da će Turistička organizacija RS i u budućnosti podržavati trku. Takođe želim da poželim sreću organizatorima i učesnicima same trke da ostvare što bolje rezultate i da se ponovo vrate u RS kao turisti".

Danijela Dodoš, šefica kabineta gradonečnika Prijedora, istakla je da će grad na Sani po prvi put biti cilj.

"U Prijedoru je sve spremno za 16. april i cilj četvrte etape koja kreće iz nama bratskog Doboja. Prijedor je već drugu godinu učesnik trke, koja je prepoznata kao značajna manifestacija. Ja bih izdvojila da je najznačajniji aspekt trke spajanje RS i Srbije na poseban način. Osim toga, evo mali primjer koliko nama znači trka je da je taj dan u našem gradu bukirano 240 noćenja, što je bitno za hotelijere i ugostitelje. Naš grad je poznat i po biciklizmu, imamo dosta klubova i Sinišu Lukića, koji ove godine zbog povrede neće voziti, ali će biti s nama na cilju i dočekati takmičare".

Dragutin Kovačević iz gradske uprave Gradiške, koja je treću godinu grad domaćin, sličnog je mišljenja o važnosti trke Beograd - Banjaluka.

"Gradiška je grad mladosti i sporta sa više od 80 sportskih klubova, koji su registrovani i podržavamo brojne sportske manifestacije. Trka Beograd - Banjaluka je jedna od njih po treći put, a biće sigurno još mnogo godina. Bezrezervno podržavamo organizatore i želimo da sve prođe u najboljem redu, a biciklistima što bolje rezultate", rekao je Kovačević.