Novakove riječi sluša cijeli svijet - "On može da osvoji Rolan Garos!"

Karlos Alkaraz je s razlogom glavna tema u svijetu tenisa, a Novak Đoković je osim o njemu imao šta da kaže i o sebi i svojoj igri.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale mastersa u Madridu, pošto ga je u spektakularnom okršaju savladao 19-godišnji Karlos Alkaraz.

Đoković je tako nastavio uspon forme i već otišao u Rim, gdje je saznao i protiv koga će igrati u drugom kolu masters turnira. A sada je najbolji teniser svijeta i komentarisao svoj posljednji turnir u Madridu.

Novak je dolaskom u polufinale turnira doveo sebe u poziciju da i u Rimu mora da ostvari najmanje isti rezultat, ne bi li sačuvao svoju prvu poziciju na ATP listi. No, Đokovićeve riječi su ono što će posebno ohrabriti sve njegove navijače.

"Mislim da je svake sedmice moja igra sve bliža željenom nivou. Osjećao sam se fizički 100% spremnim, čak i poslije skoro tri i po sata bitke protiv Alkaraza. Dobro sam se oporavio narednog dana, bio sam spreman da idem dalje. To je pozitivan i ohrabrujući faktor", počeo je Đoković u razgovoru sa novinarima u Rimu.

On se potom osvrnuo na samog 19-godišnjeg Španca koji je očarao svjetski tenis.

"Mislim da je sjajno da imamo nekoga toliko mladog koji je hrabar da izazove najbolje igrače na svijetu i osvaja velike trofeje, ali da u isto vrijeme bude skroman i fin van terena. On donosi mnogo energije na teren, što je dobro vidjeti."

Ipak, Alkaraz je odlučio da poslije trijumfa u Madridu propusti takmičenje u Rimu.

"Mislim da je to dobra odluka za njega. Rolan Garos, on je definitivno jedan od glavnih favorita, bez dileme, iako nikad nije stigao do druge sedmice grend slema. On je taj o kojem se priča u tenisu", rekao je Novak Đoković, koji je ovog ponedeljka započeo 369. sedmicu na vrhu ATP liste.