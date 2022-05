Novaku prvo zviždali, a onda je oduševio Francusku: Za minut je osvojio srca publike ovim govorom! (VIDEO)

Novak Đoković je još jednom pokazao da je u svakom smislu veliki!

Izvor: Twitter/ESPN

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković još jednom je pokazao zašto je broj jedan. U meču prvog kola Rolan Garosa Jošihitu Nišioki prepustio je samo četiri gema i tako se plasirao u drugo kolo turnira.

Tokom meča publika je bila protiv njega i zviždali su mu u jednom momentu na startu drugog seta, ali je svojim govorom poslije završetka meča osvojio srca publike. Cijeli stadion mu je aplaudirao jer je govorio na tečnom francuskom!

"Da, da govorim francuski! Ovo je jedan od najvećih turnira na svijetu i sjajno je vratiti se. Motivacija, inspiracija su velike, nadam se da ću i ove godine uživati na teniskim terenima i da ćete vi uživati u tenisu", rekao je poslije pitanja Matsa Vilandera.

Nastavio je da odgovara na francuskom i na pitanje koliko jezika govori.

"Četiri, možda pet! Zahvalan sam tenisu što mi je dao priliku da putujem po svijetu i da učim sve te jezike", odgovorio je Đoković.

Zatim je uslijedilo pitanje o fleksibilnosti i da li sada radi na tome više nego na početku karijere.

"Tokom čitave svoje karijere radio sam na tome, na fleksibilnosti ali i oporavku od mečeva. To je dio mog programa oduvijek i danas je. To je jako važno, svakoga dana i kada igram i kada ne igram", dodao je on.

A onda je Novak zaostao na pitanje šta je razlika sada i prije deset godina kada su u pitanju njegovi nastupi na Rolan Garosu.

"Iskustvo je glavna razlika u ovih...", rekao je Đoković, pa nije mogao da se sjeti kako da kaže broj deset na francuskom! Kada se sjetio dobio je veliki aplauz publike!

Odmah poslije davanja intervjua zaputio se Novak da potpisuje autograme publici, pa je tako dobio još simpatija francuskih navijača!

A evo kako je izgledalo to:

(MONDO)