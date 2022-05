Šok na Rolan Garosu - tenisko čudo ide kući: Zverev mečom karijere izbacio Alkaraza, sada čeka Novaka ili Rafu!

Saša Zverev je savladao Karlosa Alkaraza i plasirao se u polufinale Rolan Garosa!

Izvor: Profimedia

Kakav šok u četvrtfinalu Rolan Garosa! Aleksander Zverev je eliminisao novo tenisko čudo Karlosa Alkaraza i plasirao se u polufinale turnira u Parizu!

Olimpijski šampion će tako u borbi za veliko finale čekati boljeg iz meča Novak Đoković - Rafael Nadal!

Nikada do sada u karijeri nije uspio Zverev da na nekom grend slemu savlada igrača iz društva 10 najboljih na svetu, a sada je to uspio i to iz 12. pokušaja!

Zverev je savladao Alkaraza fenomenalnom igrom od početka meča, slavivši 3:1, po setovima 6:4, 6:4, 4:6, 7:6!

Ogromna borba viđena je u prvom četvrtfinalnom meču muškog singla, ali Alkaraz nije uspjevao da se nosi sa raspoloženim rivalom. Zverev je odlično servirao, diktirao tempo i uspio da odigra jedan od svojih najboljih mečeva na grend slemovima u karijeri.

Zverev će sada u polufinalu čekati Đokovića ili Nadala i pokušati da priredi novo iznenađenje. Alkaraz je proteklih meseci po formi bio možda i najbolji igrač svijeta, ali mu je uloga jednog od favorita za trofej u Parizu stigla prerano...