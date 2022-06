"Ovo je kao kod kuće!" Pune tribine u Londonu klicale Srbinu: Filip ponovo nije uzeo pehar, ali je uradio veliku stvar!

Filip Krajinović nije uzeo pehar, ali je uspio da dođe do bodova koji će mu pred Vimbldon donijeti veliku stvar.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Filip Krajinović napravio je najveći uspjeh u karijeri u Kvinsu pošto je došao do svog petog finala u karijeri. Nažalost nije uspio da osvoji pehar, već je poražen od Matea Beretinija poslije dva duga i napeta seta.

Kada se meč završio i kada je bio red na Filipa da iznese svoje utiske posle meča, pun stadion "Kvins kluba" mu je aplaudirao i burno je pozdravio srpskog tenisera. A sam Krajinović je priznao da mu je podrška publike mnogo značila!

"Bilo je nevjjerovatno u posljednjih deset dana, ovo mi je prvo finale na travi. Mnogo ste mi pomogli, hvala publici, osjećao sam se da igram kod kuće", rekao je Filip, a onda čestitao rivalu.

Ovo je bilo peto finale koje on gubi u karijeri, a drugo koje je izgubio od Beretinija. I to mu nije zaboravio!

"Čestitam Mateo, ovo je drugo finale gubim od tebe, ali hvala ti! Ti i tvoj tim ste zaslužili ovo", rekao je on.

Na kraju je obećao da će se ovdje vratiti i naredne godine, a naglasio je da se nada da će do kraja karijere ipak uspjeti da osvoji neki turnir na travi.

"Prije ovog turnira nikada nisam osvojio turnir na travi, a to može da se promijeni činjenicom da sam igrao finale ove godine. Sada ću htjeti sve više da igram na travi. Naravno da ću igrati ovdje naredne godine. Privilegija je za svakoga nastupati ovdje, gledao sam ovaj turnir na televiziji i bio sam mnogo uzbuđen što sam igrao ovdje, na ovom stadionu", rekao je Krajinović, na oduševljenje publike.

Ne samo da je stigao do velikog uspjeha, finala i utješnog pehara, već i do velikog broja ATP bodova koji će mu narednog ponedjeljka donijeti 31. mjesto na ATP listi. To je jako bitno jer to znači da će na Vimbldonu srpski teniser sigurno biti među nosiocima.

To će mu makar u prvom kolu donijeti lakšeg rivala i sigurno će na startu izbjeći Novaka, Nadala, Beretinija, Alkaraza, Zvereva...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!