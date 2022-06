"Novače, ne razumijem šta je u tvojoj glavi!" Slavni teniser ga prozvao - "Obično Rusi i Srbi imaju isti mentalitet!"

Novak Đoković je bio na meti kritika Nikolaja Davidenka, njegovog nekadašnjeg rivala.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ne prestaje da bude jedna od glavnih tema u svjetskom tenisu. Trenutno treći teniser svijeta će biti prvi nosilac na predstojećem Vimbldonu, a sada je o njemu govorio i Nikolaj Davidenko.

Proslavljeni bivši ruski teniser i nekadašnji Novakov rival poručio je Srbinu da ne razumije šta se dešava u njegovoj glavi!

Davidenko, nekada treći teniser svijeta, u intervjuu za "Sportklub" komentarisao je Đokovićevu situaciju sa početka godine, kada je pokušavao da ostane u Australiji i nastupi na Australijan openu.

Rus je otkrio da je bio na strani Srbina dok je bio zatočen u Australiji i kasnije deportovan, ali da nije razumio šta je time želio da postigne.

"Ne razumijem šta je pokušao da uradi. Jesam ga podržavao, ali bilo je to on protiv cijele zemlje, on protiv svijeta. Nema veze jesi li broj jedan ili šta god, ali još prije nego što je sletio sam imao osjećaj da neće igrati. Nekada ne razumijem šta se dešava u njegovoj glavi. Obično Srbi i Rusi imaju isti mentalitet, ali čini mi se da je Novak nekad Nijemac, nekad Italijan, ha-ha-ha", rekao je Davidenko.

On vjeruje da Đoković neće završiti karijeru sa 20 grend slem titula i da ga čeka još uspjeha.

"Ove godine mi se čini da ima dobru šansu na Vimbldonu i na US openu, pod uslovom da igra. Zavisi od toga kako se spremi. Za sljedeću sezonu ne znam – svakom godinom je sve teže kada se dođe u određeno doba. Mislim da neće igrati do 40 – nema šanse da se sa 40 godina osvajaju slemovi, to je nemoguće", istakao je Nikolaj Davidenko.

