Kako mogu Rusi i Bjelorusi, a ne može Srbin? Političar napao US open zbog zabrane Novaku

Britanski političar Najdžel Faraž stao je u zaštitu Novaka Đokovića.

Izvor: Youtube/ US Open Tennis Championships

Novak Đoković neće moći da učestvuje na US openu ako u posljednji čas ne dođe do promjene pravilnika na nivou države, a koji trenutno kaže da u SAD ne mogu da uđu neamerički državljani koji nisu vakcinisani.

U međuvremnu smo saznali da Teniski savez SAD neće tražiti "izuzeće" za Srbina, kako se ne bi ponovila drama kao u januaru u Australiji, tako da jedino što srpski teniser može da uradi je da "vrši pritisak" na organizatore koji bi potom mogli od svojih vlasti da traže da se pravila promijene...

Dobra vijest za Novaka je da je na njegovu stranu stao britanski političar Najdžel Faraž. Već je bio u Beogradu dok je Novak bio čekao presudu u Melburnu, a i sada je stao uz srpskog asa.

"US open je odlučio da ruski i bjeloruski igrači mogu da igraju, ali i da Novak Đoković ne može da igra jer nije primio vakcinu. Ovo je ludilo. Ne postoje zdravstveni razlozi koji bi ovo podržali. Ovo nije zdravlje, nego kontrola", poručio je bez dlake na jeziku iznervirani Najdžel Faraž i zaključio:

"Argument za vakcinu je - ako dobijete koronu, bićete manje bolesni. Imajte na umu da je Novak jedan od najzdravijih 35-godišnjaka. Ima i zdravstveno osiguranje. Nema šanse da američkim vlastima predstavlja teret bilo koje vrste."

Podsjetimo, Novak Đoković je prošle sezone na US openu stigao do finala gdje ga je pobijedio Danil Medvedev i tako mu uskratio priliku da podigne 21. grend slem trofej. Nakon toga je Đokoviću zabranjeno da igra u Australiji, na Rolan Garosu je stigao do četvrtfinala, dok na Vimbldonu nema bodovanja i izgubiće i ako bude učestvovao.

Ako se ispostavi da Đoković ne može da igra ni na US openu, vrlo lako može da se desi da ispadne iz TOP10, što ne bi bila potpuno njegova krivica.