Novaka brutalno isprozivao Brenin bogati kum: Poznati milijarder udario na Srbina, a onda je "opleo" i po Federeru!

Jon Cirjak je u svom stilu govorio o najboljim teniserima u istoriji.

Izvor: Profimedia/MN Press

Čuveni rumunski milijarder Jon Cirjak ne prestaje da "podiže prašinu" svojim izjava. Nekadašnji teniser obožava da daje oštre i kontroverzne izjave, u kojima se ne suzdržava da kaže šta zaista misli.

Tako je sada Cirjak izašao u javnost i žestoko "opleo" po Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru!

Čovjek koji je u srpskoj javnosti poznat po tome što je svojevremeno svoj Masters u Madridu na godinu dana prebacio na plavu šljaku, ali i po činjenici da je vjenčani kum Lepe Brene i Slobodana Živojinovića, nastavlja da proziva koga stigne.

Sada su "na redu" bili dvojica legendarnih tenisera. Cirjak za postupke Novaka Đokovića očito i dalje nema nikakvog razumevanja.

"Napravio je fatalnu grešku po pitanju vakcine, narušio je svoj imidž. Želi da bude kao Mekinro ili Nastase što su bili, ali nema potrebnu harizmu za tako nešto", rekao je Rumun. Upravo zbog te odluke da se ne vakciniše, Đoković bi mogao da propusti i US open.

Cirjak, inače uspješni biznismen, ni za Rodžera Federera nije imao ništa lijepo da kaže.

"Ako Rodžer voli tenis, može da se zabavlja sa 40 godina, ali mislim da nije sposoban da bude konkurentan. Čak mislim da je u opasnosti da napravi budalu od sebe", jasan je Cirjak.

Inače, Rumun nije bio briljantan teniser, ali je u biznisu uspio da napravi velike stvari. Bio je vlasnik više teniskih turnira, a ima poslove u bankarstvu, autoindustriji, turizmu, osiguranju. U svojim firmama zapošljava preko 20.000 ljudi.

Cirjak je poznat i po tome što trdi da ima 35 djece, od čega čak 32 vanbračne. No, njegova veza sa Srbijom nije samo to što je kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, već i to što je 2014. godine nakon čuvenih majskih poplava, za popravku kuća donirao Srbiji 100.000 dolara.