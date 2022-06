Užasne vijesti za Novaka - sve manje šanse i za US Open!

Novak Đoković ima vrlo male šanse da zaigra na US Openu, sem ako ne dođe do promjene na nivou države.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novak Đoković nije vakcinisan protiv korona virusa i zbog toga nije mogao da učestvuje na Australijan openu, čak i uz medicinsko "izuzeće" koje je dobio, a po svemu sudeći slična priča ga čeka i na US Openu.

Vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama nisu i dalje promijenile uslove za ulazak u zemlju i svi neamerički državljani moraju da budu vakcinisani, a nema najava da će se to promijeniti do početka grend slem turnira zakazanog od 29. avgusta do 11. septembra u Njujorku.

Takođe, Teniski savez SAD nema namjeru da za Novaka Đokovića traži "izuzeće", kao što su to učinile kolege iz Australije, prije svega zbog dramatičnih posljedica koje je to povuklo za sobom početkom januara.

"Njujork tajms" prenosi da će Teniski savez SAD pratiti samo regulative američke vlade zbog kojih Đoković nije mogao da igra u Indijan Velsu i Majamiju, zbog čega je već izgubio mnogo bodova. Takođe, Đoković neće dobiti bodove ni za Vimbldon, u slučaju neodlaska na US Open ostao bi bez 1.200 bodova, pa bi tako možda ispao i iz TOP10 na ATP listi.

Ono što je zanimljivo jeste da je US Open dozvolio teniserima iz Rusije i Bjelorusije da se takmiče na predstojećem turniru, što znači da je samo Đoković dobio zabranu.

Podsjetimo, Đoković je tri puta osvajao US Open, posljednji put 2018. godine.

