Novak pao sa vrha, a sad mu slijedi totalni kolaps: Sve su uradili da ga sruše i uspjeli su - Srbin ide dole!

Ne samo da je Novak Đoković pao sa vrha, već mu prijeti potpuni kolaps na ATP listi.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je pao, imamo novog "kralja" tenisa i to na bar pet nedjelja! Neće Danila Medvedeva niko srušiti sa trona sigurno do kraja Vimbldona, a i nakon toga će sigurno još koju nedjelju biti prvi, što znači da će prvo prestići Jevgenija Kafeljnikova na listi (6 nedjelja kao prvi), a onda i Marata Safina (9 nedjelja na prvom mjestu).

Ne samo da Novak Đoković više nije prvi i da ostaje na 373 nedelje na vrhu ATP liste, već je pao na treće mjesto. Srbin je sa 6.770 bodova pao ispod Aleksa Zvereva, a Rafael Nadal mu se sa 6.525 bodova približio na manje od 250 bodova zaostatka!

Ipak Rafael Nadal muči muku sa povredom i neće se vraćati prije Vimbldona, tako da za sada Đoković ostaje ispred "bika sa Majorke".

LOŠE VIJESTI – ODAVDE SAMO DOLE!

Danil Medvedev je dok je čekao da preuzme prvo mjesto i da se izbrišu bodovi sa prošlogodišnjeg Rolan Garosa stigao do finala Hertogenboša i uzeo novih 150 bodova, pa sada ima 7.950 poena na ATP listi. Jedini realan takmac za prvo mjesto sada mu je Aleks Zverev sa 7.075 bodova, ali je problem sa Nijemcem što se jako teško povrijedio na Rolan Garosu.

Jedva je izašao sa meča protiv Rafaela Nadala, praktično je iznesen i teško je vjerovati da će se vratiti na vrijeme za Vimbldon, ali on to nije isključio. Dok Nadal i Zverev liječe povrede, a Novak se odmara, Medvedev polako gradi prednost.

Prije Vimbldona igrače i na Majorci gdje će tražiti nove bodove i nada se da bi mogao da poveća prednost na više od 1.000 bodova u odnosu na drugoplasiranog. A što se Novaka tiče, odavde može samo dole!

Poslije Vimbldona gubi 2.000 bodova, a za sada nije prijavio nijedan turnir prije ovoga. Kada mu se bude oduzelo 2.000 bodova zbog trijumfa prošle godine ostaće mu svega 4.770! Sa druge strane kada se Medvedevu oduzmu bodovi ostaće na 7,430, a Zverev će imati 6.850, dok će i Nadal prestići Novaka jer nakon oduzimanja bodova sa Vimbldona ostaje na 6.165 poena.

Kada svima izbrišu poeni sa najpoznatijeg grend slema šansu da budu bolji od Novaka imaju i Kasper Rud (5.050 bodova), Stefanos Cicipas (4.945 bodova) i Karlos Alkaraz (4.845 poena).

To znači da bi poslije Vimbldona Novak mogao da bude sedmi na ATP listi. To jest, on će biti sedmi, ako do Vimbldona ne odigra neki turnir i ne skupi dodatne bodove!

IPAK, ZNA SE ŠTA JE CILJ!

Sa ovolikim brojem bodova koji je praktično otet Novaku, sa 2.000 poena uzetih sa Australijan opena na kome nije mogao da igra, potom i 2.000 bodova sa Vimbldona na kome nema bodova, jednostavno smo svi znali da će pasti sa prvog mjesta prije ili kasnije.

Ipak ono što sada juri je drugi rekord. Sa 373 nedjelje na prvom mjestu ATP liste siguran je makar cijelu narednu deceniju kao apsolutni vladar tog rekorda, ali sada mu Nadal "bježi" za dvije grend slem titule. Španac je osvojio 22 grend slema, Srbin 20 i on želi da već u Londonu smanji tu razliku.

A za bodove ćemo da vidimo nakon Vimbldona!