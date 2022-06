Nadal otkrio - Federer me zvao pred meč sa Đokovićem! Španac otkrio sve detalje, evo šta mu je Rodžer rekao!

Pred meč sa Novakom Đokovićem je Rafael Nadal razgovarao sa Rodžerom Federerom.

Rafael Nadal je osvojio Rolan Garos, na putu do titule je pobijedio Novaka Đokovića, a pred taj susret je razgovarao sa Rodžerom Federerom. Otkrio je to španski teniser u jednom intervjuu i to je izazvalo mnogo pažnje u teniskom svijetu.