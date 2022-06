Nadal poručio: Ja nisam opsjednut, jedan rekord ne mogu da obore!

Nadal vjeruje u sebe, čak iako rekord o grend slem titulama ne bude njegov.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal dobio je važan argument u trci za najboljeg tenisera svih vremena pošto je osvojio 22. grend slem u karijeri, tako da u ovom trenutku ima dva više pehara od Rodžera Federera i Novaka Đokovića.

Mnogi smatraju da je broj grend slem titula presudan u argumentaciji za najvećeg ikada, ali ne treba zaboraviti da su Federer, i posebno Đoković, proveli daleko više vremena na prvom mjestu ATP liste. Ali, nije to važno Nadalu, kao uostalom ni polemika o tome ko je od njih trojice najbolji svih vremena.

"To nije nešto čime sam opsjednut i nije nešto što može da mi promijeni način razmišljanja. Iskreno, baš me briga ako Novak osvoji 23, a ja ostanem na 22 titule", rekao je Nadal za "CNN".

"To uopšte neće uticati na moju sreću, ni jedan procenat".

Nadal nije toliko ni siguran da će trojica najvećih tenisera svih vremena dugo čuvati rekord po broju grend slem titula, odnosno vjeruje da bi u narednim godinama mogao da se pojavi neko ko će to ponoviti.

"Oduvijek sam sebe smatrao normalnim likom, tako da ako sam ja to uspio, vjerujem da može i neko drugi. Jasno je da je rekord od 22 Slema nešto što je moguće da neko nadmaši. Siguran sam da će se to desiti. Sa druge strane, 14 titula na Rolan Garosu... To je baš teško", rekao je iskreno Nadal i osvrnuo se na povredu stopala.

"Nikada mi nije bilo na umu da posle ovog turnira odem u penziju, ali, naravno, postoji ta mogućnost ako se situacija ne popravi. Ne znamo šta može da se desi...".