Banjaluka dočekala svoje osvajače medalja! Dva srebrna odličja stigla u grad na Vrbasu

Karatisti Luka Pejić i Pavle Dujaković vratili su se sa Evropskog prvenstva u karateu za kadete, juniore i takmičare ispod 21 godine sa dvije srebrne medalje.

Izvor: Youtube/Screenshot/RMD FreeLance

Proteklog vikenda, u Pragu je održano Evropsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i takmičare ispod 21 godine.

Na ovoj smotri, bh. reprezentacija imala je mnogo uspjeha, te je u konkurenciji od 48 država bila na odličnom, petom mjestu!

Takmičari iz BiH osvojili su, naime, pet medalje – dvije zlatne i tri srebrne. Nasjajnijim odličjima okitili su se Mahir Džuho (U21) u kategoriji do 84 kilograma i Tarik Salkić (kadeti) u borbama do 64 kilograma.

Od tri srebra, dva su pripala takmičarima iz Banjaluke, Luki Pejiću (kadeti, do 57 kilograma) i Pavlu Dujakoviću (U21, do 63 kilograma), dok je posljednje pripalo Emini Sipović (juniorke), u kategoriji do 59 kilograma.

Pogledajte kako su osvajači dvije srebrne medalje dočekani u Banjaluci!

Doček osvajača srebrnih medalja na Evropskom prvenstvu u karateu Izvor: Youtube/RMD FreeLance

Inače, takmičare su vodili treneri Lejla Ferhatbegović - Dizdarević, Armin Topalović, Boris Jeličić, Milan Bojić, Goran Đekić i Edhem Halilović.