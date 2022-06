Nije mogao da hoda prije 3 sedmice, a sad napada kalendarski slem: Nadalov trener "pecnuo" Đokovića - To je realan cilj!

Prije manje od mjesec dana se govorilo da bi Nadalov meč protiv Đokovića mogao da bude posljednji na Rolan Garosu, a sada Karlos Moja ističe da njegov pulen može da osvoji sva četiri grend slema u 2022. godini.

Izvor: Profimedia

Kada je Rafael Nadal u četvrtfinalu Rolan Garosa trebalo da izađe na megdan Novaku Đokoviću, od Španca su se mogli čute razne izjave kojima je skidao pritisak sa svojih pleća. Najzvučnija bila je ona kada je zbog svog problema sa povredom stopala govorio da mu je to možda i posljednji meč na Rolan Garosu u karijeri.

Ali premotajte nešto malo više od tri nedjelje unaprijed i Rafael Nadal je ne samo spreman za nastup na Vimbldonu, već i njegov trener Karlos Moja tvrdi da bi Majorčanin mogao da osvoji kalendarski slem.

Vimbldon startuje 27. juna i traje do 10. jula, a na njemu će prva dva nosioca biti upravo Đoković i Nadal. Prošle sezone, Novak je bio na jedan meč od kalendarskog slema, kada je u finalu US opena doživio jedini poraz, poslije 27 uzastopnih pobjeda.

Sada je Nadal sezonu otvorio titulama na Australijan openu i Rolan Garosu i Karlos Moja očito vjeruje u svog pulena - kalendarski slem je dostižan.

"To je realan cilj. Rafa je trenutno jedini koji to može da postigne ove godine. Prvi put u karijeri to mu je pošlo za rukom, ali mi to vidimo kao nešto daleko. Prešao je samo pola puta", rekao je Moja i tako praktično poručio da bi Nadal mogao da uradi ono što Đoković nije.

"Moramo postepeno da se krećemo prema tom cilju, ali to nije primaran zadatak, iako ga nećemo napustiti."

No, Nadal za to vrijeme baš i ne vjeruje da bi mogao da ostvari takav uspjeh.

"Posljednji (koji je osvojio kalendarski slem prim. aut.) bio je Rod Lejver prije više od 40 godina. Teško je pomisliti da to mogu da uradim sa 36", istakao je Nadal.

Lejver je to posljednji uspio 1969. godine, a za produženje tog sna, Nadal bi morao da osvoji svoj treći Vimbldon u karijeri - prvi od 2010. godine.

