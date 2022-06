"Nikad neću da zaboravim– Srbija igra, a 8.000 Hrvata u hali!" Đerona za MONDO: Rekao sam igračima da je cilj medalja!

Selektor Toni Đerona je okupio tim za budućnost, ali tim koji sada ima jasan cilj – da poslije deset godina srpski rukomet zasvijetli!

Nedavno se rukometna Srbija sjećala svoje posljednje velike radosti, srebra sa Evropskog prvenstva u Beogradu 2012. godine. Deceniju kasnije neka nova Srbija krenula je u novi početak i želi da deceniju kasnije ponovo donese radost svima koji vole rukomet.

Selektor Toni Đerona je u januaru, posle završenog Eura na kome je koronom razbijena Srbija završila takmičenje u grupi, u intervjuu za MONDO rekao da će dati sve od sebe da odvede ovaj tim na Mediteranske igre.

I srpski tim je odletio u Oran, a sa selektorom smo ponovo pričali o planovima za budućnost srpskog rukometa. Pa, da ponovimo, zašto je bitno otići na ove Mediteranske igre?

"Mnogo je bitno jer ima toliko igrača koji kada završe sa juniorskim nacionalnim timom tri ili četiri godine ne odigraju nijedan internacionalni meč. Ovaj tim je miks nekih igrača koji su već igrali i nastupali su na Euru kao Uroš Borzaš, Marko Milosavljević ili Milan Bomaštar i nekih drugih kojima je ovo prvi put u nacionalnom timu. Ali oni koju su već bili sa nama tu su sa drugom ulogom", naglasio je selektor Đerona na startu svog razgovora za MONDO.

Španski stručnjak na čelu Srbije u alžirski Oran poveo je tim sa deset internacionalaca i deset igrača iz domaće lige, a Đerona je ovakav tim odabrao sa jasnim ciljem.

"Sada nemamo iskusnije igrače koji inače igraju za reprezentaciju i sada neki moraju da promijene ulogu koju su imali ranije i da preuzmu novu. Za one druge kojima je ovo novo iskustvo ovo je prilika da igraju neke međunarodne utakmice i da shvate na kom su nivou", navodi selektor Srbije.

Ni na Mediteranskim igrama nismo imali sreće. Tu su tri selekcije koje dolaze u punom sastavu i Slovenci koji će kao i Srbija povesti kombinovani tim.

"Igraćemo sa Egiptom i Tunisom, a oba ta tima doći će sa istim timom sa kojim će igrati na Svjetskom prvenstvu, jer im odmah sada dolazi afričko prvenstvo. Znamo da će Slovenija doći sa kombinovanim timom i nekim mlađim igračima, ali Italija takođe doazi sa cijelim timom. Istim timom koji je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dugo vodio protiv Slovenije. To znači da je pred nama četiri jako dobra i teška meča. A to smo rekli i ranije, da hoćemo da imamo mnogo više iskustva i hočemo da imamo priliku da igramo ovakve mečeve. Zbog toga je zadovoljstvo biti sa njima i raditi u Beogradu i potom otići u Oran."

RASPORED SRBIJE Srbija u ponedjeljak igra sa Slovenijom, u utorak sa Egiptom, u četvrtak slijedi meč sa Italijom, a u subotu sa Tunisom. Dva najbolja tima idu u polufinale i ukrštaju se sa dva najbolja iz druge grupe u kojoj su Španija, Turska, Sjeverna Makedonija, Grčka i Alžir.

Pred odlazak u Oran naš tim odigrao je jedan pripremni meč, protiv juniorske reprezentacije. Posle odličnpog prvog poluvremena usledile su greške i na kraju je rezultat bio nerešen 34:34.

"Ima nekih igrača u našem timu koji u svojim klubovima nemaju bitnu ulogu. U posljednja dva mjeseca Milan Milić je u Nantu uglavnom bio na tribinama, nije odigrao ni minut. Zbog toga je bitno da takvi igrači ponovo steknu samopouzdanje. Najbitniji dio tog meča sa juniorskim timom je bio da primijenimo nešto na čemu radimo već deset dan. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti ih kako igraju, vidjeli smo neke dobre talente u tom juniorskom timu koji će sigurno biti od pomoći seniorskom timu u budućnosti. Takođe za njih je dobra stvar da vide na kom su oni, a na kom smo mi nivou", priča Đerona za MONDO, pa nastavlja:

"Mislim da su ovakvi mečevi dobri. Odlično smo igrali prvo poluvrijeme, a u drugom smo imali mnogo grešaka, u napadu i u odbrani. Ali način na koji smo odigrali meč je bio dobar, dali smo 34 gola i bilo je mnogo intenziteta. Jako brz meč je bio i to je ono što želimo, to je način na koji ćemo probati da igramo na Mediteranskim igrama. Bez izmjena odbrana-napad, probaćemo da nam ne bude bitno ko je u napadu, a ko u odbrani, oni koji su na terenu će trčati gore-dole, da probaju da podignu nivo igre i da trče mnogo", naglasio je selektor Đerona.

Malobrojnu publiku na tribinama meč je izuzetno zabavio. Oba tima Srbije i juniorski i seniorski igrala su brzo, sa puno tempa i puno golova.

"Svi smo imali smo priliku da gledamo Fajnal for pre nekoliko dana i gledali smo takve mečeve. Brzina i način na koji se igra, ne možete više da vidite dosadne mečeve u kojima poslije gola čekamo deset sekundi da se lopta ubaci na teren i ekipe se šetaju po terenu... To više nikome nije taktika", smatra selektor Srbije.

MINI OLIMPIJSKE IGRE "Mediteranske igre su kao male Olimpijske igre. Drago mi je što sam sa Tunisom u Taragoni (prethodne Mediteranske igre kada je Toni Đerona bio selektor Tunisa prim. aut.) igrao finale Mediteranskih igara. Osvojili smo srebro, izgubili smo od Hrvatske golom razlike i to je bilo zaista sjajno iskustvo. A za igrače je bitno da to osjete, otvaranje, to što se nosi zastava, što je tu mnogo sportista iz tvoje i ostalih zemalja..."

Mnoge je iznenadila sjajna reakcija juniorskog tima nakon prvog poluvremena u kome je A reprezentacija dominirala, a dobro je čuti da selektor prati i nove generacije srpskih rukometaša.

"Ako hoćete da igrate na visokom nivou morate tako da igrate i drago mi je da se vidi da u juniorskom timu ima nekih talentovanih igrača koji će za nekoliko mjeseci ili godina igrati sa nama u nacionalnom timu. Naravno u kontaktu sam sa selektorima mlađih selekcija, često pričamo i oni znaju šta ja mislim o njihovim timovima i o pojedinim igračima. Reći ću da za mene godine nisu bitne. Ako postoji neko u juniorskom timu ko je dovoljno kvalitetan i ko može da nam pomogne u budućnosti pozvaću ga", jasan je Đerona.

Na kraju tog meča sa juniorskim timom neki igrači poput Uroša Borzaša preuzeli su odgovornost i povukli ekipu, podviknuli, pokazali kako treba odigrati. Da li je upravo to ono što nam treba u Oranu?

"Upravo to. Uroš Borzaš kao i Stevan Sretenović su igrali mnogo u januaru, mnogo više nego što su inače navikli sa reprezentacijom. Ali jasno je da u ovom timu Uroš Borzaš, Marko Milosavljević, Ivan Popović i kapiten Mladen Šotić kao i Bomaštar i Vorkapić moraju da preuzmu ovu ulogu. Da podignu tim i preuzmu odgovornost kada je to potrebno jer je jasno da ćemo imati četiri jaka meča. Oni moraju da dobiju ovo iskustvo za budućnost."

Ipak, mnogo je pričao španski stručnjak o rukometu koji želi da igra, a malo o rezultatu. Da li je medalja ono što se cilja u Oranu?

"To je ono što želimo, o tome sam razgovarao sa igračima. Opet nismo imali sreće sa žrijebom, ali i u ovoj situaciji moramo da se borimo za mjesto u polufinalu. To je cilj za ovaj tim. Rezultati su uvek bitni. Ne mogu ni da zamislim šta bi se desilo da smo izgubili od Slovenije i da se noismo kvalifkovali na Svjetsko prvenstvo, to bi bilo katastrofalno za nas. Rezultati vam uvijek daju samopouzdanje i vjeru u posao koji radite. Jasno je da ovo nije prvi tim ili tim koji će igrati na Svjetskom prvenstvu, ali neki igrači mogu da nam pomognu. Bitno je imati širok sastav, veliki spisak igrača koji mogu da pomognu u slučaju neke situacije kao sa kovidom na Evropskom prvenstvu. U takvoj situaciji igrači koji su već u sistemu, koji već znaju kako treniramo, moraju da budu spremni da nam pomognu da pobijedimo."

Selektor pred sobom ima i još jedan problem, a on je vezan za domaću ligu. Dok se na drugim mjestima mladi igrači takmiče na najvišoj sceni, Srbija godinama ima samo svoju ligu...

"Slika je jasna. Koliko već godina nema srpskog tima u Evropi? Drago mi je da djeluje da postoji malo poboljšanje u domaćoj ligi svake godine i da se diže nivo šampionata. To će biti dobro, ali u svakom slučaju nam je potrebno da ti mladi igrači imaju šansu da igraju međunarodne mečeve. Igrati samo ligu, iako se ona poboljšava, nije dovoljno, sa međunarodnim utakmicama se dobija nešto više. Dok god naši timovi ne igraju međunarodne mečeve uvek će nam nešto nedostajati. Postoji mnogo igrača istog godišta koji igraju u Francuskoj, Španiji koji imaju ovu mogućnost, imaju to iskustvo, tu šansu", pojasnio je selektor u razgovoru za MONDO.

A onda je dao jedan slikovit primjer.

"Uvijek ću se sjećati kada smo otišli u Segedin, neki od naših mladih igrača su ušli u halu na dan kad smo igrali sa Hrvatskom i kada su vidjeli 10.000 ljudi u hali, a od toga 8.000 Hrvata koji navijaju za svoj tim bili su jako impresionirani. Jedini način da se to izbjegne je da se igra što više internacionalnih mečeva", ističe Đerona.

Osim kao selektor Srbije on radi i kao prvi trener francuskog Šartra i daje nam primjer iz tamošnjeg prvenstva.

"Daću vam primjer. Znate da treniram jedan klub u francuskoj ligi, mi smo završili kao deseti u šampionatu, a jedini smo u celoj ligi vodili protiv Pari Sen Žermena na poluvremenu. Vodili smo 16:10 u jednom trenutku, a poluvrijeme se završilo 21:20. Na kraju su naš uništili i pobijedili sa četiri ili pet golova razlike, ali to pokazuje da nije bitno sa kim se igra. Svi timovi mogu da vam zadaju glavobolju ako ne igrate na 100 odsto mogućnosti. To što svaki dan morate da budete na 100 odsto, to je iskustvo koje vam daju i međunarodne utakmice."

Pred posljednji trening reprezentacije pred odlazak u Oran, pitali smo selektora Đeronu – možemo li poslije deset godina "suše", da se nadamo medalji!

"To bi bilo sjajno naravno! Nije bitno koje je takmičenje u pitanju, da li su Mediteranske igre ili Svjetsko prvenstvo, Euro, jasno je da dobri rezultati donose dobru atmosferu. Nadam se da bi to donijelo više prilika za klubove, više medijske pažnje, više sponzora... Kada dolaze dobri rezultati za rukometnu porodicu je to dobro. Zbog toga forsiramo igrače, oni zaista vrijedno treniraju. Neću da stavljam veliki pritisak na njih jer ih ima sedam ili osam koji su debitanti ali je jasno da ogromnu odgovornost kada nosimo ovaj dres, kada predstavljamo ovu zastavu i ovaj grb na grudima. Zbog toga tim mora da bude na 100 odsto, a onda zbog toga se nadamo da će ovaj tim što prije donijeti neki uspjeh", završava svoj razgovor za MONDO selektor Srbije Toni Đerona.

Naši "orlovi" će od 27. juna pa nadalje igrati u Oranu, a svi se nadamo da će svoj nastup "produžiti" i u julu. Prethodno su napravili ključni korak i plasirali se na Svjetsko prvenstvo, a pred taj turnir medalja bi mnogo značila.

Deset godina je puno vremena za čekanje, možda i previše. Zato se, nažalost daleko od očiju srpske javnosti, dešava jako bitan turnir u Oranu. Jako bitan, jer je krajnje vrijeme da i rukomet zasvijetli u Srbiji.

