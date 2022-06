Kirjos se ne kaje poslije skandala - namjerno sam pljunuo ka navijačima!

Nik Kirjos nema namjeru da se izvinjava zbog poteza koji je napravio u Londonu.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos napravio je skandal na Vimbldonu. Po završetku meča prvog kola i pobjede je pljunuo ka navijačima. Kamere su to snimile.

Australijski igrač u narednoj rundi igra protiv Filipa Krajinovića, a na konferenciji za medije je sve zanimalo da objasni svoj potez. Nema namjeru da se zbog toga izvini.

"Da, pljunuo sam ka nekome ko me je vrijeđao. Uradio sam to namjerno, ne bih uradio to prema nekome ko me podržava. Nije bilo uvreda na rasnoj osnovi, ali je publika pokazala mnogo nepoštovanja prema meni. Ovakve stvari postaju normalne iako to nisu. Vrijeđali su me na rasnoj osnovi u Štutgartu, Osaki je neko vikao u Indijan Velsu i uticao je na nju. Ne znam zašto navijači misle da imaju pravo da urade nešto tako. Neko mi je viknuo da sam go**o. To nije normalno", rekao je Kirjos.

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. Mad’ead!#Wimbeldon2022pic.twitter.com/gkQWHhv6BY — Mark Conway (@MarkConway87)June 28, 2022

Poslije kratkog predaha je nastavio.

"Volim Vimbldon i to sa njima nema veze, rekao bih da je u pitanju čitava generacija ljudi koji zahvaljujući društvenim mrežama smatraju da imaju pravo da komentarišu sve što im padne na pamet u negativnom kontekstu i taj stav se prenosi na život. Ja ne smijem da reagujem, jer mogu da budem kažnjen, a oni sve mogu."

Nika je na startu namučio 219. teniser svega Pol Džab (Velika Britanija) koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora.

"Mentalno je ovo bio jedan od najtežih mečeva za mene koji sam ikada odigrao na Vimbldonu. Nije bilo lako, svi su navijali za njega i igrao je potpuno rasterećeno. Znam za njegov rang na ATP listi, ali je igrao na mnogo višem nivou. Ponosan sam na sebe zbog pobjede, jer bih prije nekoliko godina vjerovatno ovakav meč izgubio. Igrao sam očajno oko sat i po vremena, onda sam se nekako sabrao", zaključio je Kirjos.