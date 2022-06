Novak gospodski odgovorio na provokativno pitanje na Vimbldonu! Novinarka pokušala da ga iznervira, Đoković nije nasjeo!

Novak Đoković je dao zanimljiv odgovor na konferenciji za medije na Vimbldonu.

Izvor: YouTube/screenshot/Wimbledon

Novak Đoković je u drugom kolu Vimbldona savladao Tanasija Kokinakisa (Australija), a potom je na konferenciji za medije dobio provokativno pitanje od jedne novinarke. Gospodski je na to odgovorio.

Jednu damu zanimalo je da li je "Novak imao poseban motiv protiv Kokinakisa pošto dolazi iz Australije?". Jasno aludirajući na dešavanja sa početka godine kada je Srbin deportovan iz Melburna.

"Ne, radio sam isto kao i na svakom meču do sada, pristup se nije mijenjao. Imao sam plan igre koji sam sproveo, želja za pobjedom nije bila veća zato što je on iz Australije. Imam sjajan odnos sa njim, sjajan je momak, odlično se slažemo i van terena. Naravno, na terenu obojica želimo uspjeh, ali postoji to poštovanje uvijek. Nisam ljut ni na koga ko dolazi iz Australije", poručio je Đoković.

Da su u dobrim odnosima moglo je da se vidi i po objavi Tanasija sa društvenih mreža gdje se našalio i "zahvalio Novaku na batinama".

Đokovića u narednom kolu čeka duel sa sunarodnikom Miomirom Kecmanovićem.