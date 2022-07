Đoković osjeća sreću, ljubav i ponos! Novak stigao u polufinale Vimbldona, pa otkrio - "Sa četiri godine..."

Novak Đoković je riješio u svoju korist dramu protiv Janika Sinera, a zatim pričao prelijepe stvari o turniru na kojem učestvuje.

Izvor: ALASTAIR GRANT/AP

Novak Đoković će i ove godine igrati polufinale Vimbldona. Nakon velike drame i nestvarnog meča protiv Janika Sinera, srpski teniser je uspio da se domogne polufinala i tako nastavi borbu za svoj 21. grend slem u karijeri.

Bio je to meč koji će se pamtiti, iako će Novak vjerovatno željeti da zaboravi završnicu prvog i kompletan drugi set. Nakon što je furiozno počeo susret, Đoković je potpuno stao, pa je u trećem setu morao da se probudi kako ne bi ispao sa turnira. Na tu temu se našalio nakon meča, a zatim ozbiljno pričao o Vimbldonu.

Novak Đoković je Britancima, a večeras ga je gledala i kraljevska porodica, objasnio koliko njemu znači da igra na Centralnom terenu najprestižnijeg turnira na svijetu.

"Sreća, ljubav ponos, sve ovdje osjećam i ja obožavam to sve. Većina će se složiti, ovo je najveći teren u istoriji igre i ovaj teren je najveći u mojoj karijeri. Ovaj teren me inspiriše i inspirisao me je da uzmem reket u ruke kada sam imao četiri godine. Svaki put kad izađem na ovaj teren moja ljubavna veza sa ovim terenom me još više inspiriše", rekao je najbolji srpski sportista.

Ovo nije prvi put da Đoković priča koliko njemu znači Vimbldon. Kao dječak je gledao Pita Samprasa kako igra baš u Londonu, a to su prvi teniski mečevi koje pamti.

Takođe, Novak je nakon prethodne pobjede odao poštovanje legendarnoj Bili Džin King, koja je ostala skoro do ponoći da gleda njegov meč. Ona je ovaj turnir osvojila šest puta u singlu, deset puta u dublu i četiri puta u miksu, pa je Novaku Đokoviću značila podrška sa tribina!

