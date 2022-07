Novak stao pred ogledalo, a onda je "osjetio krv": Đokovića pitali kako se vratio poslije 0:2!

Novak je gubio sa 2:0 u setovima, a onda se sve promijenilo. Poslije meča je objasnio i kako!

Izvor: Sportklub/Screenshot

Novak Đoković je uradio nemoguće! Ponovo se vratio sa ivice provalije, poslije prva dva izgubljena seta od Janika Sinera uspeo je da se vrati i pobedi sa 3:2 i tako se plasira u polufinale Vimbldona.

Posle meča novinare je prvo zanimalo da objasni šta se dešavalo u prva dva seta, a Đoković je odmah bio spreman na šalu.

"Ha, ha, ha. Mogu li da pričam o trećem četvrtom i petom setu, doći ću do toga", rekao je uz osmijeh pa nastavio:

"Čestitke za sjajnu borbu Janika, sigurno će biti mnogo prilika za njega na velikoj sceni. Tako je zreo za svoje godine i želim mu mnogo sreće, sada možda nije imao sreće na kraju", rekao je Novak nakon meča.

Potom je analizirao svoju lošiju igru na početku susreta i objasnio kako je nakon pauze koju je napravio između drugog i trećeg seta uspeo da dođe do pobjede.

"Što se tiče prva dva seta u poređenju sa posljednja tri, on je bio bolji igrač u ta dva seta. Malo sam se lošije osjećao, a onda sam malo sebe izmotivisao ispred ogledala, to je istina. Nekada u ovakvim okolnostima kada se ne dešava se mnogo dobrog za tebe na terenu i kada drugi teniser dominira potrebno je da se napravi kratka pauza. Potrebno je da sebe obodrim, da skupim misli i da se vratim na teren sa najboljom mogućom igrom", naglasio je Novak.

"Osjetio je krv" Novak čim je uzeo prvi brejk u trećem setu.

"Dobro sam počeo treći set. Vidio sam malo sumnje u njegovoj igri i u njegovom kretanju i vjerujem da je moje iskustvo pomoglo meni da se snađem u ovakvoj situaciji. Iako igram tenis na ovakvom nivou i blagosloven sam što trajem preko 20 godina ja prolazim kroz iste momente sumnje prema samom sebi kao i svi drugi. Ta unutrašnja borba je nateža, kada to uradite ostale okolnosti idu u vašu korist. Uvijek sam vjerovao da mogu to da uradim, više puta sam se vratio sa 0:2. Možda iskustvo, možda pauza, možda sreća, ali srećan sam što sam prošao dalje", rekao je on na kraju.

U jednom trenutku meča djelovalo je da se Janik Siner povrijedio, a čim se to desilo Novak Đoković je preskočio mrežu i priskočio da mu pomogne. Pogledajte kako je to izgledalo:

