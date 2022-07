Navratilova pljuvala Novaka i Srbe, a sad mu se smješka!

Novak Đoković je nakon pobjede u finalu Vimbldona imao i prvi susret sa Martinom Navratilovom, nakon što ga je legendarna teniserka prozivala tokom sage u Australiji početkom godine.

Novak Đoković je osvojio Vimbldon i tako podigao 21. grend slem trofej u karijeri. Poslije pobjede je plakao pa objasnio zbog čega je bio toliko emotivan, a sa suprugom Jelenom je zablistao na šampionskom balu.

No, dok su pojedini insinuirali da se Novak dopinguje ili da omalovažava žene, Đoković je ponovo pokazao svoju veličinu. Na šmekerski način je odgovarao na pitanja Martine Navratilove, legendarne teniserke koja ga je žestoko prozivala tokom ovogodišnje drame u Australiji i govorila mu da "bježi u Srbiju".

Đoković - za kojeg se sumnja da je možda već završio sezonu - bio je meta udara Navratilove prošlog januara, zbog njegove odluke da se ne vakciniše. Navratilova je tad prozvala i srpsku zajednicu u Australiji, a sada je po prvi put uživo bila u studiju pored Đokovića od tih događaja. On je tom prilikom otkrio zanimljive detalje posle finala.

Legendarna Martina je morala da mu čestita na velikom trofeju, a potom i da ga intervjuiše. Navratilova je rekla da je njena tradicija kada je osvajala grend slemove bila ta da može da pojede šta god poželi to veče. A da li Novak jede nešto posebno?

"Travu sa Centralnog terena (smijeh)! Zapravo još čekam na svoj prvi obrok poslije meča, još nisam jeo. Ne pijem alkohol, nisam popio pivo godinama unazad, ali sam sad bio natjeran od strane trenera Gorana Ivaniševića. Popio sam pivo i nisam toliko uživao u njemu", otkrio je Đoković šta je radio poslije meča sa Nikom Kirjosom.

"Probaj češko pivo", ubacila se Navratilova, inače rođena Čehinja koja je svojevremeno uzela američki pasoš.

"U češkom pivu bih možda više uživao", odgovorio je Đoković na sebi svojstven način.

Inače, Nole je govorio i o sinu Stefanu i tome da je njegov nasljednik odlučio da ne prisustvuje finalu Vimbldona.

"Obožavam činjenicu da je odlučio da igra tenis umjesto da gleda mene kako pobjeđujem u finalu. Naravno, uvijek bih volio da je on bio tamo, ali već je to proživio par puta, i prošle godine isto. Ali volim što mu ne smeta kad pažnja nije na njemu, ali i što mu ne smeta kad pažnja jeste na njemu. On uživa u igranju tenisa sa svojim drugom Bobijem Brajanom, sinom Boba Brajana. Toliko je zabavno pratiti ih ovih dana i gledati kako igraju", rekao je Đoković gostujući u studiju "Tennis Channela".

