Džudisti BiH su ekipni šampioni Balkana! Pobijedili sve maksimalnim rezultatom, osvojili 15 medalja!

Džudo tim Bosne i Hercegovine osvojio je prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu održanom proteklog vikenda u Bugarskoj.

Izvor: Promo

Bh. džudisti su ostvarili pobjede nad svim ekipama maksimalnim rezultatom 4:0, a u finalnom bloku porazili su ekipe Turske i Crne Gore.

Ukupno je osvojeno 15 medalja, od čega dvije zlatne, tri srebrene i 10 bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Aleksandra Samardžić u kategoriji do 70 kilograma, i Toni Miletić u kategoriji do 90 kilograma. Srebrni su bili Anđela Samardžić u kategoriji do 57 kilograma, Božidar Vučurević u kategoriji do 81 kilogram i Sofija Pajić u kategoriji do 70 kilograma.



Bronzane medalje osvojili su Marko Rosuljaš -60kg, Milkica Đurić -48kg, Andrea Simović +78kg, Borjana Marjanac +78kg, Sandra Popović -52kg, Vuk Divljan -73kg, Džejla Kožljak -63kg, Ognjen Gazdić -100kg, Lana Lubura -78kg i Patrik Savić +100kg.

Osim odličnih rezultata ostvarenih od strane džudista BiH na Balkanskom prvenstvu, na istovremeno održanom kongresu Balkanske džudo asocijacije (BJA) za predsjednika u četvorogodišnjem mandatu izabran je prof. dr. Branislav Crnogorac, predsjednik Džudo saveza BiH i selektor bh.reprezentacije.

"Ponosan sam što je moja malenkost izabrana u konkurenciji pored proslavljenog džudo reprezentativca i bivšeg prvaka svijeta Dragomira Bećanovića iz Crne Gore. Glasanje je provedeno u tajnosti uz poštovanje demokratskih procedura, a nakon izbora imao sam čast kao novi predsjednik govoriti u ime BJA i otvoriti ovo takmičenje", rekao je Crnogorac.

Džudo savez BiH nastavlja sa sjajnim rezultatima i aktivnostima, pa se uveliko vrše pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo za kadete koje će biti održano u avgustu u BiH.

(mondo.ba)