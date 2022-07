"Da nastavimo prošlosezonskim putem!" Borac m:tel počeo sa pripremama - Ciljevi su isti, na njih nas obavezuje istorija!

Rukometaši u crveno-plavim dresovima odradili su prvi zajednički trening u sklopu priprema za predstojeću takmičarsku sezonu.

Završen je odmor za rukometaše Borac m:tela, koji su ovog popodneva u dvorani Borik odradili prvi zajednički trening u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Crveno-plavi će i u predstojećoj takmičarskoj godini učestvovati na evropskoj sceni, ali je cilj, prije svega, očuvanje titule u gradu na Vrbasu, poručio je predsjednik kluba iz Gospodske ulice Igor Jovanović.

"Mislim da će sezona biti jako uspješna, motiva nam ne nedostaje. Rukometni klub Borac uvijek ide na prvo mjesto, tako da ćemo se potruditi da i ove godine budemo prvi, a ako uz to bude i dupla kruna, bilo bi jako dobro", rekao je Jovanović okupljenim novinarima.

Trener Banjalučana Mirko Mikić, takođe, najavljuje velike planove.

"To se, nekom istorijom, nameće samo po sebi. Ja to uvijek kažem. Ko god obuče dres sa ovim grbom, shvata težinu koju to nosi sa sobom, sve ono što su nam ostavile neke ranije generacije. Samo po sebi se nameće da se svaka utakmica igra maksimalno. Mi ćemo pokušati da nastavimo putem kojim smo pošli prošle sezone, odnosno fokusirati se više na izvedbu nego nužno na rezultat. Želimo, isto tako, da ovim mladim igračima prikažemo o čemu se radi u ovom klubu", rekao je Mikić, koji u ovom trenutku raspolaže kadrom od 28 igrača.

"Danas su tu i Luka Knežević i Marko Lukić, koji zbog povreda ne mogu da rade. Vlado Draganić ima kontrole, očekujemo da će skinuti gips sa šake lijeve ruke. Tri igrača danas nisu došla, tako da ih je 25 na raspolaganju. Među njima je osam kadeta koji su 2006. i 2007. godište, koji su tu da pokušaju da nešto pokažu u ovoj sezoni. Suština svega je da se oni naviknu na ovaj rad, da shvate da to nije nešto posebno ni teško ni zahtjevno ni neki bauk, nego da im prođe taj period adaptacije da bi za godinu-dvije mogli ravnopravno da konkurišu za prvi tim", istakao je Mikić.

U pauzi između dvije sezone, crveno-plavi tabor pojačala su tri nova igrača.

"Tu je Dragan Jelušić iz Pljevalja, došao je Novak Bajčeta, koji je bio u Fikse Briku iz Austrije, ranije je igrao za Partizan, a takođe je i Crne Gore, a stigao je i Nikola Ivanović iz Leotara. Otišla su nam tri defanzivno vrlo važna igrača, tri najiskusnija – Stefan Miljković, Aleksandar Milićević i Đorđe Ćelić, dugogodišnji kapiten koji se oprostio. Nadam se da ćemo sa ova tri pojačanja i sa klincima koji su u drugom dijelu prošle sezone počeli ozbiljnije da učestvuju u rezultatu napraviti iskorak i da ćemo u najmanju ruku igrati na istom nivou kao i prošle sezone", rekao je Mikić, istakavši da novih imena u timu više ne bi trebalo da bude.

"Čekamo da nam se uz ova pojačanja, u skorije vrijeme, priključi Luka Knežević i onda ćemo imati dosta dobru konkurenciju na tim bekovskim pozicijama."

Kompletne pripreme obaviće se u Banjaluci, a planirano je da ekipa odigra dvocifren broj prijateljskih mečeva.

"Ovdje imamo sve uslove za rad, a dogovoreno je za sada deset kontrolnih utakmica, koje će biti dosta jake. Već 10. avgusta igramo prvu sa Zagrebom, nakon toga dvije protiv Prokuplja u Banjaluci koje je sada ušlo u Superligu Srbije, zatim imamo gostovanje u Beogradu 16. i 17. avgusta. Od 23. do 28. je dobojski turnir, a već 2. i 3. septembra je završnica Kupa Republike Srpske, tako da je to sasvim dovoljno da isprobamo 24-25 igrača kroz sve te utakmice", zaključio je Mikić.

Prvotimac Luka Perić podvukao je da je vrijeme odmora, uprkos današnjem prvom zajedničkom okupljanju, još ranije prošlo.

"Davno smo počeli sa invidualnim treninzima. Danas smo se okupili, poprilično nova ekipa, još više mlađih momaka nego prošle godine. Naravno, mi znamo svoj cilj, on je isti kao i prošle godine, da napredujemo kao kolektiv i kao pojedinci i siguran sam da će iz toga izaći i pravi rezultat", istakao je Knežević.

Nikola Ivanović, jedan od trojice novajlija, uvjeren je da će predstojeća sezona za crveno-plave biti uspješna.

"Ima nas novih, ima i nekih koji su otišli, ima i povrijeđenih, ali nadam se da ćemo uz stručni štab ostvariti što bolji rezultat, u najmanju ruku kao prošle godine", rekao je Ivanović, koji i sam priznaje da mu je dolazak u Borac m:tel iskorak u karijeri.

"I do sada sam igrao u Premijer ligi BiH, ali dolazak u Borac je svakako najviši stepenik u našoj državi, tako da mi je velika čast da budem ovdje", rekao je Ivanović.

Nova premijerligaška sezona poleće 9. i 10. septembra, a Borac m:tel će 20. septembra saznati ime protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

