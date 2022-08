Barbara pričala o Đokoviću kao ubjedljivo najboljem, Nadala skroz otpisala...

Barbara Šet misli da će Novak Đoković završiti karijeru sa najviše grend slem titula.

Novak Đoković je do sada osvojio 21 grend slem, a nije nemoguće da će sve do sljedećeg Rolan Garosa čekati novu priliku da uveća svoju kolekciju. Neizvjesno je da će Đoković učestvovati na predstojećem US Openu zbog toga što i dalje nije ukinuta zabrana ulaska neameričkim nevakcinisanim državljanima, dok je i dalje na snazi presuda po kojoj ne može da se takmiči na Australijan openu...