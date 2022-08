Upoznajte Adrianu, atletsko čudo iz Malog Iđoša: Takva se rađa u 100 godina, a Mađari htjeli da igra rukomet!

Ima 18 godina, ruši svjetske rekorde, osvaja seniorske medalje i predstavlja budućnost srpske atletike - Adriana Vilagoš!

Izvor: MN PRESS

Srbija ima novu atletsku zvijezdu - djevojku koja će u narednim godinama dominirati svojom disciplinom. Sa samo 18 godina Adriana Vilagoš je na svom debitantskom nastupu na Evropskom prvnestvu za seniorke stigla do srebrne medalje i to impresivnim bacanjem koplja u posljednjoj seriji.

Samo nekoliko sekundi ranije djelovalo je da joj medalja klizi iz ruku, ali onda je Adriana riješila da poremeti stvari na vrhu plasmana. Bacila je koplje 62,01 metar, što je ovog puta bilo dovoljno za drugi stepenik postolja. Sigurni smo da će kroz karijeru koja je tek počela mnogo češće biti na prvom stepeniku, njenom prirodnom mjestu u mlađim kategorijama.

Atletsko čudo iz Malog Iđoša već godinama dominira svim starosnim kategorijama u kojima se takmiči, a već sada je najbolja na svijetu i kada su joj protivnice dvije godine starije takmičarke. Možda je baš to iskustvo pripremilo Adrianu da se u Minhenu nadmeće protiv takmičarki koje su više od dvije decenije starije od nje - između ostalih i svjetsku rekorderku Barboru Špotakovu (41)!

"Mislila sam da će me iskusnija takmičarka pobijediti u posljednjoj seriji, nisam mislila da ću psihički da izdržim, srećna sam i ne mogu još da shvatim", dio je Adrianine izjave nakon što je na Evropskom prvenstvu u Minhenu stigla do srebrne medalje.

Pogledajte neke od Adrianinih fotografija sa najvećih takmičenja:

A ko je zapravo Adriana Vilagoš?

Jedna od najtalentovanijih atletičarki na svijetu i djevojka koja će nam u budućnosti donijeti na desetine velikih medalja sa takmičenja širom svijeta rođena je u Malom Iđošu 2004. godine. Tek početkom januara ove godine postala je punoljetna, a bacačkim disciplinama u atletici bavi se od sedmog razreda osnovne škole.

Do tada je njen omiljeni sport bio rukomet, koji je djelimično trenirala i zbog svoje majke Đerđe, koja se svojevremeno bavila rukometom. Bila je Adriana talentovana i za timski sport, pa su Mađari planirali da je "ukradu", odnosno da joj ponude bolje uslove kako bi se preselila nešto sjevernije i počela da nastupa za rukometnu reprezentaciju Mađarske. na našu sreću, to se nije desilo...

Dogodilo se da je Adriana Vilagoš počela da baca vorteks, pa koplje, a da se na pravom mjestu u pravom trenutku pojavi Dragiša Đorđić. Čovjek koji je u karijeri radio sa Tatjanom Jelačom, Marijom Vučenović i Vedranom Samcem vidio je u Adriani talenat koji se rađa jednom u 100 godina. Nije ni čudo što su rezultati stigli brzo, a na rukomet se potpuno zaboravilo.

Adrianini dosadašnji uspesi

Kao juniorka više od 15 puta popravljala je nacionalni rekord Srbije, a sa samo 18 godina vlasnica je i državnog rekorda za takmičarke do 23 godine. Nema sumnje da će tokom karijere pokušati - vjerovatno i uspeti - da obori seniorski rekord Srbije, koji joj trenutno "bježi" za oko 70 centimetara.

Uz to, Adriana je svjetska rekorderka u nekoliko različitih kategorija po godinama, a naredni izazov će joj biti da obori svjetski rekord za takmičarke do 20 godina. Do tada ima više od godinu dana, a pitanje je koliko je daleko granica koju može da prebaci. Trenutni lični rekord Adriane Vilagoš iznosi 63,52 metra i donio joj je Svjetsku titulu za takmičarke do 20 godina.

Zapravo, Adriana ima dvije takve titule! Jednu je osvojila prošle godine u Najrobiju (Kenija), a jednu ove godine u Kaliju (Kolumbija). Uz to, kao najveći uspjesi njene dosadašnje karijere ističu se zlato sa Mediteranskih igara, zlato sa Balkanijade, dva zlata sa Evropskog bacačkog kupa...

Pogledajte hitac koji joj je donio srebro: