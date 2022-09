Vaterpolisti Srbije još ne znaju šta se desilo: I dalje su u šoku poslije debakla - Kao da smo izgubili glavu, razum...

I dan poslije ubjedljivog poraza protiv Mađara bio je izuzetno težak za našu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Splitu.

Izvor: Profimedia

Poslije debakla protiv Mađarske u drugom kolu grupnog dijela na EP u Splitu srpski vaterpolisti su vrijeme do popodnevnog treninga u četvrtak proveli u analizi neuspjeha i traženju načina za povratak na željene staze. Za to vrijeme, mediji u regionu pisali su o najtežem porazu "delfina" u istoriji.

"Ne znam šta se dogodilo. Ništa nam nije polazilo od ruke. Brzo smo se predali i to nije dobro", rekao je Radomir Drašović, a prenio sajt Vaterpolo saveza Srbije. Nemanja Vico se slaže da je poraz neprijatan: Pravi debakl, nažalost ostaće nam svima u sjećanju. Gledali smo snimak, ne znam kao da smo izgubili glavu, razum... Potpuno smo zaboravili taktiku i to se odrazilo na utakmicu. Mađari su bili kvalitetni, ali od novog sastava nisam očekivao ovakav poraz. Na nama je da ne padnemo, treba da se okrenemo Sloveniji i osmini finala", rekao je on.

Sa Slovenijom, koja je zamjena za Rusiju na prvenstvu, igra se u petak u 13. "Naravno da ćemo da pobijedimo, tu nema dileme. Bitan je način trijumfa, da dobrom igrom vratimo samopouzdanje. Treba svako od nas da namjesti sebe i odigra kako treba. Poslije Slovenije najvjerovatnije stiže Francuska, ali sada, ko god da nam dođe, pristup mora da bude maksimalan. Nema slabih rivala za nas poslije ovakvog poraza", zaključio je Vico.

Selektor Srbije Dejan Savić bio je jako ljut poslije tog neuspjeha. "Ne trebaju pitanja. Ludo i nezaboravno, pomračenje svega, zbogom pameti. Šta se dogodilo? Mađarski tim je imao savršenu taktiku,ali smo je očekivali i spremali se ali nismo uspjeli da odgovorimo na njihovu agresivnost u igri bez centara. Neću o promašajima, to je glup alibi. Mađari su bili na izuzetnom nivou, ovako ne smije da se predstavlja srpski vaterpolo na čelu sa mnom a mislim da trojica četvorica igrača nisu ni došli u Split", rekao je selektor "delfina".

Srbija će utakmicom protiv Slovenije završiti grupnu fazu i samo u slučaju senzacije neće igrati u osmini finala, dok su Mađari trijumfom protiv Srbije obezbijedili direktno učešće u četvrtfinalu.