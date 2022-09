Sjajni rezultati srpskih rvača u Beogradu: Prvog dana osvojene dvije medalje na Svjetskom prvenstvu!

Fantastičan rezultat srpskih takmičara, dvojica su obezbijedili medalju, a treći će priliku za to imati sutra.

Izvor: MNPRESS

Rvačka reprezentacija Srbije napravila je veliki uspjeh prvog dana takmičenja na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Beogradu, s obzirom na to da su obezbijeđene već dvije medalje. Zurab Datunašvili i Ali Arslan su izborili plasman u finale, dok će se Viktor Nemeš boriti za bronzu i imati priliku da osvoji treće odličje za Srbiju.

Aktuelni svjetski i evropski šampion i bronzani sa minulih Olimpijskih igara u Tokiju, Zurab Datunašvili superiorno je stigao do finala u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom. On je u prvom meču bio bolji od Nijemca Haninesa Vagnera sa 5:0. U četvrtfinalu je pobijedio Aleksa Kesidisa iz Švedske sa 4:1, dok je u polufinalu savladao Mađara Davida Losončija rezultatom 4:3. U borbi za zlato i odbranu svjetskog trona Datunašvili će za rivala imati Turpana Bilsutanova iz Danske.

Maestralan je bio i Ali Arslan. Srpski reprezentativac je na putu do finala u kategoriji do 72 kilograma grčko-rimskim stilom pobijedio Ukrajinca Andrija Kulika (11:2), Mađara Roberta Atilu Friča (7:3). Od Kristupasa Sleive je u četvrtfinalu bio bolji sa ubjedljivih 9:0, dok je Ibrahima Ganema iz Francuske u polufinalu savladao sa 5:1.

Viktoru Nemešu nedostajalo je i malo sreće da se domogne finala u kategoriji do 77 kilograma grčko-rimskim stilom. On je u dramatičnom polufinalu izgubio od Mađara Zoltana Levaija sa 3:1. Prethodno je pobijedio Amerikanca Kamala Amira Beja sa 4:0, od Jasafa Zeinalova iz Ukrajine bio je bolji rezultatom 6:2, dok je u četvrtfinalu nadjačao Kineza Rui Liua sa 7:0. Protivnika u borbi za bronzanu medalju Nemeš će dobiti kroz repasaž.

Borbe srpskih reprezentativaca za medalje na programu su sutra poslije svečanog otvaranja koje je na programu u 16 časova. Podrška publike na putu ka možda i istorijskom rezultatu biće neophodna, a ulaznice za rvački spektakl u Štark arenu su besplatne.