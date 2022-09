Novaku oteli više bodova nego što ih ima prvi na ATP listi!

Karlos Alkaraz je osvajanjem US opena zaslužio da stigne do prve pozicije na ATP listi, ali i to treba uzeti sa dozom rezerve - imajući u vidu koliko su Novaku Đokoviću samo bile "vezivane ruke".

Karlos Alkaraz je novi najbolji teniser svijeta! Nevjerovatni 19-godišnji Španac, stigao je do prvog mjesta na ATP listi nakon što je osvojio prvu grend slem titulu u karijeri, pobijedivši Kaspera Ruda u finalu US opena.

Bio je to direktan okršaj za plasman na prvu poziciju rang liste, a španski tinejdžer postao je najmlađi igrač u istoriji koji je tamo dospio. Ipak, jedna stvar je posebno primjetna - Alkaraz je prvi na svijetu postao sa samo 6.740 bodova, što je manje od onoga za šta je Novak Đoković ostao uskraćen tokom 2022. godine!

Naime, Alkaraz je odigrao fenomenalno ove godine i zaslužio veliki uspon na ATP listi. Bio je van TOP30 na početku godine, ali je uspio da osvoji grend slem, nekoliko masters turnira i u pobjedama protiv Đokovića i Rafaela Nadala poruči da je on potencijalni naslednik najbolje generacije u istoriji sporta.

Ali jedna stvar je primjetna. Dugo nije bio potreban ovako mali broj poena da neki igrač postane prvi na svijetu. Recimo, Novak Đoković je svojevremeno na svom kontu imao 16.950 bodova, više od 10.000 bodova više nego što sada ima Alkaraz. Bilo je to u vrijeme kada je Đoković bio vlasnik sva četiri grend slema i Završnog mastersa u isto vrijeme, ali jedna stvar je još važnija u cijeloj priči. Đoković je tokom 2022. godine ostao uskraćen za praktično 10.000 bodova za koje je mogao da se bori!

Računica je jasna. Nakon skandaloznog deportovanja iz Australije nakon političkog suđenja, Đoković je ostao bez 2.000 bodova sa turnira koji je osvajao devet puta i gdje je branio titulu. Zbog činjenice da nije vakcinisan, nije mogao da igra ni u SAD i Kanadi, pa je tako propustio četiri mastersa (Indijan Vels, Majami, Montreal i Sinsinati), a svaki od njih vrijedi po 1.000 bodova.

Na to treba dodati i da je osvojio Vimbldon, ali je zbog odluke organizatora da ne dozvole teniserima iz Rusije i Belorusije da učestvuju donesena odluka od strane ATP-a da se nikom od igrača ne dodijele bodovi. Tako je Đoković izgubio još 2.000 bodova. Na kraju, treba dodati i potencijalnih 2.000 bodova koje je Đoković mogao da osvoji u Njujorku da mu je bio dopušten ulazak u SAD. Za to su lobirali brojni političari, medicinski stručnjaci i bivši i sadašnji teniseri, smatrajući da to što nije vakcinisan nije dovoljan razlog da Novak ne može da se takmiči.

Zbog svega toga, Novak Đoković je od ponedjeljka 12. septembra na sedmom mjestu ATP liste sa 3.570 bodova. Da su mu uračunati poeni sa Vimbldona, bio bi na četvrtom mjestu i na samo 1.200 bodova od preuzimanja prvog mjesta na ATP listi. A za tako nešto bilo bi mu dovoljno samo finale US opena, od svih onih silnih turnira na kojima nije mogao da nastupi. Zvuči gotovo nemoguće da bi iko drugi bio na prvom mjestu da Novaku ove sezone nisu bile "vezivane ruke"...

