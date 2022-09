Srbija propustila šanse, Španija slavila u Dejvis kupu! Đere i Kecmanović nisu uspjeli, slijede dva ključna meča!

Izabranici selektora Viktora Troickog pali su u prvom kolu takmičenja, slijede dueli sa Korejom i Kanadom.

Izvor: TSS/Neda Miletić

Srbija nije uspjela da zabilježi pobjedu na startu Dejvis kupa. U Valensiji je izgubila od domaćina grupe Španije poslije dva singla. Laslo Đere i Miomir Kecmanović imali su svoje šanse, ali nisu uspjeli da donesu bodove srpskom timu u odsustvu Novaka Đokovića. To znači da će naredna dva duela biti ključna za prolaz u završnicu takmičenja koja će se igrati u Malagi u novembru (od 21. do 27). U pitanju su dueli sa Korejom (15. septembar) i dva dana kasnije sa Kanadom (17. septembar).

Nije bilo prvih zvijezda na obje strane, ni Novaka Đokovića ni Rafaela Nadala, Karlos Alkaraz takođe nije igrao, jer je tek stigao poslije osvajanja US opena. Djelovalo je da bi to mogla da bude šansa "orlova" u duelima protiv Alberta Ramosa-Vinjolasa i Roberta Bautiste-Aguta. Imali su i Laslo i Miomir svoje prilike, ali na kraju nisu uspjeli da donesu bod reprezentaciji.

Prvi je na teren izašao Laslo protiv Vinjolasa i uprkos vođstvu u setovima i dobroj igri u drugom i trećem setu, nije uspio da dovrši meč - 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Propustio je svoje šanse, prvo u taj-brejku drugog seta, pa potom u trećem setu kada je vodio sa 3:0 i na kraju izgubio set i meč. Zatim je na teren izašao Miomir. Kecmanović je pružio veliki otpor Agutu, ali je i on morao na kraju da mu čestita, oba seta završena su identičnim rezultatom - 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). U prvom je Srbin stigao do brejka odmah (2:0), nije ga zadržao, pa je u taj-brejku drugog seta imao vođstvo (3:1), a onda i na 5:5 priliku da dođe do meč lopte, nije je iskoristio, pa je iskusni Španac slavio.

(MONDO)