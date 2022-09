"Muči me povreda, možda je zato što ne igram puno..." Novak progovorio o bolu koji osjeća, pa otkrio svoje planove!

Novak Đoković ne krije, ruka ga boli i zbog toga nije mogao da pruži maksimum na Lejver kupu!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je izgubio svoj poslednji meč na Lejver kupu od Feliksa Ože-Aljasima, a nakon meča su procureli snimci na kojima se vidi da se srpski teniser u toku duela mučio sa povredom. Bolio ga je zglob desne ruke, a on je nakon meča otkrio da već neko vrijeme ima problema sa tim.

Ipak, iako uskoro treba da zaigra u Tel Avivu na takmičarskom turniru, nema razloga za brigu. Kako sam kaže, zajedno sa svojim timom on ovu povredu drži pod kontrolom.

"Mučim se sa desnim ručnim zglobom u posljednjih četiri-pet dana. Držim to pod kontrolom, ali dva meča juče vjerovatno su imale uticaj. Danas nije bilo lako – nisam mogao da serviram brzo i precizno kako bih želio, i to je uticalo na ostatak igre. Dijelom je i do toga što nisam skoro tri mjeseca igrao, a ovdje su lopte velike i spore. Mora da se koristi mnogo zglob, možda me je i zato malo boljelo, ali je dijelom i do dva meča koja sam igrao juče. Možda se osjetio i nedostatak mečeva. Nadam se da će se srediti do mog prvog meča u Izraelu. Nije isti zglob sa kojim sam imao problem prije nekoliko godina, tokom OI u Riju“, rekao je Novak, a prenosi "Sport klub".

Ipak, odmah nakon što je to rekao morao je da pohvali rivala i istakne da je Kanađanin odigrao fenomenalan meč.

"Feliks je servirao ekstremno dobro i ne želim da oduzmem njemu zasluge – odigrao je izvanredno, bio je čvrst sa osnovne linije i zaslužio je da pobijedi", rekao je on.

Sada je iza svoje klupe imao Rodžera Federera koji mu je dijelio savjete, A kakav bi bio kao trener?

"Jeste jedinstveno iskustvo da na svakoj promijeni imaš nekoga ko ti nešto savjetuje, a da to budu tvoji najveći rivali. Interesantno je vidjeti kako oni doživljavaju i vide igru, kakve savjete daju, baš drugačije iskustvo u odnosu na ono što inače imamo na Turu. Kada je riječ o Federeru, može da ponudi mnogo, naravno, to je i logično. Toliko korisnih i vrijednih informacija može da podijeli – ako bi se posvetio tome, donio bi mnogo pozitivnog i na terenu i van njega tom teniseru ili teniserki. On uvijek govori koliko mu je trebalo vremena da usavrši igru kako bi djelovalo da stvari radi lako. Morate njega da pitate da li bi to želio", istakao je Novak i otkrio svoje planove do kraja godine:

"Cilj mi je da se plasiram u Torino. Sada sam 15-16. na Rejs listi, a moram da budem u 20 kako bih se kao grend slem šampion plasirao tamo. Slijede mi Tel Aviv, Astana, poslije toga ću igrati u Bersiju i nadam se u Torinu. Možda se nešto i promijeni", završio je on.