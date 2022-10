To je moj srpski mentalitet, nekad je protiv mene! Novak Đoković objasnio zašto nekad "poludi" na terenu!

Novak Đoković bio sjajno raspoložen poslije velike borbe protiv ruskog rivala u polufinalu Tel Aviva.

Novak Đoković pobijedio je Romana Safijulina u polufinalu turnira u Tel Avivu i poslije dominacije, pa grčevite borbe, ipak ušao u finale turnira u Izraelu. Poslije meča je pohvalio nastup i trud rivala, koji je trenutno 104. na svijetu. Prvi put su odigrali međusobni meč.

"Bio je to veoma takmičarski meč, pogotovo u drugom setu. Bio sam dosta emotivan, bilo je mnogo tenzije, dijelom i zbog njegovog veoma agresivnog stila igre, sjajno servira i kad ima vremena jako je opasan i sa forhenda i sa bekhenda. Znao sam da ću morati da budem stabilan. Znao sam da će da se digne, servirao sam u drugom setu za meč, ali sam odigrao nekoliko baš loših poena. Čestitam mu što se vratio, bilo je ovo veče u kojem sam uživao na terenu", rekao je Novak poslije meča.

Rus je u nekoliko situacija imao "pomoć" mreže, jer se loptica od nje odbijala u Đokovićevo polje.

"Mreža i ja danas nismo imali romansu, ali dešava se tako nešto. To je jedan od onih dana kada morate da ostanete mentalno fokusirani, snažni, da vjerujete da možete da uspijete. Pomogao mi je u taj-brejku, promašio nekoliko forhenda, ali sam ostajao stabilan i igrao prave udarce. Međutim, to je polufiunale turnira i možete očekivati da ćete imati teškog protivnika koji će vam biti težak izazov. Srećan sam što sam uspio da prođem kroz taj izazov. Radujem se finalu, došao sam u Tel Aviv sa namjerom i željom da dođem do posljednjeg meča i to sam i uradio."

Nole je bio upitan i za snažne emocije, oje je posebno pokazao u drugom setu, tokom kojeg se bodrio, slavio poene, ali i komunicirao sa svojim "boksom".

"Bilo je emocija, posebno u drugom setu. Neke su bile dobre, neke i ne baš sa moje strane, ali ne možete uvijek biti perfektno mirni, pogotovo sa mojim srpskim mentalitetom, pa ponekad poludim na terenu. Ponekad me razbudi, nekad mi pomaže, nekad je protiv mene", nasmijao se Đoković.

Novak u finalu čeka Marina Čilića, ako Hrvat eliminiše Francuza Lestijena.