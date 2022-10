Srbijo, dođi da proslaviš zlato sa odbojkašicama: Doček je u Beogradu, djevojke su zaslužile podršku!

Doček za srpske heroine u Beogradu večeras u 20 časova.

Doček za zlatne srpske odbojkašice zakazan je za nedjelju u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. Srbijo, dođi da zajedno sa heroinama proslaviš ogroman uspjeh i osvajanje titule na planetarnom šampionatu. U finalu su pobijedile Brazilke i tako odbranile titulu osvojenu prije četiri godine u Jokohami. Djevojke su zaslužile da dobiju veliku podršku! One su odradile svoj dio posla, sada je red da za to dobiju podršku.

Zaista je nevjerovatno šta su sve srpske odbojkašice uspjele da ostvare na nedavno završenom takmičenju. Na 12 mečeva ostvarile su 12 pobjeda, nisu odustajale ni kada je bilo najteže i kada su morale da prolaze kroz dramu, pet setova, sve to su prevazišle i zasluženo došle do krova svijeta. Sve je počelo duelom sa Kanadom 25. septembra, završilo se trijumfom protiv Brazilki 14. oktobra. Skoro mjesec dana je trajalo, ali je vrijedilo. Sada je red da im se za to svi zahvale, dočekom u srpskoj prestonici, sa više hiljada ljudi ispred čuvenog Balkona.

Koliko im sve to znači moglo je da se vidi i odmah poslije finala. Zajedno su pjevale himnu "Bože pravde", orilo se toliko glasno da je nadjačalo sve mikrofone, pjevale su zajedno sa navijačima koji su bili tu da ih bodre. Potom su i svojim izjavama potvrdile koliko im je stalo do svega. Izjave su redom davali selektor Danijele Santareli, MVP Tijana Bošković, pa onda član idealne postave Teodora Pušić, Sara Lozo, Bjanka Buša. "Prelijepo, nemam riječi, dobili smo svih 12 mečeva. Ova generacija od 2015. godine osvaja medalje na svakom takmičenju, Srbija je poznata kao zemlja odbojke, ali se u posljednjih sedam godina dešava neko čudo. Igramo na visokom nivou, ne gubi se kvalitet, presrećna sam", poručila je Buša. Narode, sada je sve na vama!

