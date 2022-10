Na današnji dan je pisana istorija atletike! Revolucionarni skok uvis na Olimpijskim igrama (VIDEO)

U tom finalu učestvovao je i jedan Srbin, a više od imena finalista i postignutog olimpijskog rekorda pamti se tehnika koja je zauvijek promenila skok uvis.

Izvor: Profimedia

Na današnji dan prije 55 godina promijenjena je istorija atletike!

Na Olimpijskim igrama u Meksiko Sitiju Amerikanac Dik Fosburi osvojio je zlatnu medalju u skoku uvis nakon što je preskočio 2,24 metra što je bio novi olimpijski rekord. Ali taj olimpijski rekord biće brzo zaboravljen, ali način na koji je do njega došao neće nikad!

Do tada su skokovi uvis izgledali potpuno drugačije, a mladi Amerikanac je tada sve šokirao novom tehnikom, tehnikom koja se sastojala iz toga da je skakao leđima okrenut zemlji i leđima okrenut šipci koju preskače. Uskoro su svi skakači i skakačice prihvatili ovu inovaciju i danas je to standard, ali sve do tada skakalo se mnogo drugačije.

U tom finalu inovaciju je uživo mogao da vidi i jedan Srbin, Kraljevčanin Miodrag Todosijević koji je skokom od 2,06 metara završio kao posljednji 13. u finalu. Pogledajte taj istorijski skok Dika Fosburija:

54 years ago,@DickFosbury1changed an event with one jump



pic.twitter.com/U3PiOYnko1 — World Athletics (@WorldAthletics)October 20, 2022

Kasnije je Fosburi isticao da je sa 16 godina počeo da eksperimentiše sa novom tehnikom jer se mučio da sa tadašnjom tehnikom skoka postigne prave rezultate. Pošto je tadašnja tehnika bila jako kompleksna i zahtijevala je da se svaka noga posebno prebaci preko šipke.

"Znao sam da moram da promijenim poziciju svog tijela i to je započelo revoluciju, a moja tehnika je evoluirala u naredne dvije godine", ispričao je on.

Na ruku mu je išlo i to što se mijenjala podloga na koju se naskakalo, pa je tako umjesto dotadašnje piljevine ili pijeska sve češće podloga za skokove je bila mekša i to mu je omogućilo da na kraju patentira skok u kome prvo glava ide preko šipke, pa tijelo i na kraju noge.

(MONDO)