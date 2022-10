Novinar iznenadio Kecmanovića poslije pobjede! Srbin ga saslušao, pa ostao zbunjen: "Ne igram protiv njega"

Miomir Kecmanović bio je iznenađen poslije pogrešnog pitanja novinara na terenu u Napulju.

Izvor: Twitter/@TennisTV

Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u Napulju (Italija), pa je poslije četvrtfinalnog meča ostao u šoku kada ga je novinar u izjavi na terenu zbunio pitanjem. Tačnije, nije znao ko je naredni rival srpskog tenisera, pa je sve to dovelo do komične situacije. Na kraju je morao Miomir da ga ispravi, pa je uslijedilo izvinjenje i novo pitanje, samo sa pravim igračem. Sve ovo samo je potvrda užasne organizacije ovog takmičenja i velikog broja žalbi igrača od početka.

Kecmanović je savladao prvog nosioca Pabla Karenja-Bustu poslije 90 minuta igre (7:5, 6:2), pa je poslije pozdrava sa publikom, aplauza i ovacija koje je dobio uslijedilo davanje izjava na terenu. Ništa ne bi bilo sporno, da čovjek nije pomiješao dvojicu italijanskih tenisera.

"Sljedeći rival ti je domaći predstavnik. Mateo Beretini. Igrao si do sada jednom protiv njega. Šta očekuješ u tom meču", upitao ga je novinar i to je iznenadilo Miomira. "Igram protiv Lorenca Musetija u sljedećem meču", odgovorio mu je Kecmanović. Poslije toga je došlo do izvinjenja i do ispravke.

Turnir u Napulju izazvao je mnogo reakcija u javnosti tokom ove nedjelje. Igrači su se žalili na uslove, prije svega na veliku vlažnost vazduha. Zbog toga je teren veoma klizav, pa je tako nekoliko igrača odlučilo da preda svoje mečeve i da se povuče sa turnira. Mala je vjerovatnoća da bi se ovaj turnir uopšte igrao, tačnije da bi došli poznatiji igrači da nije došlo do otkazivanja turnira u Rusiji. Bilo kako bilo, Kecmanović je u polufinalu i ako pobijedi Musetija čeka ga meč za titulu u gradu pod Vezuvom.