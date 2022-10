Hercegovina šokirala Borac m:tel – šampion BiH poražen u Nevesinju!

Nevesinjci su pred domaćom publikom nadigrali Banjalučane i zasluženo stigli do treće premijerligaške pobjede.

Izvor: Screenshot

Šokantan poraz Borca m:tel u Nevesinju!

Banjalučki rukometaši ni iz četvrtog pokušaja nisu uspjeli da se sa gostujućeg terena vrate sa cijelim plijenom.

Nakon Leotara, Izviđača i Krivaje, tim Mirka Mikića poražen je i u duelu sa Hercegovinom, koja se ove godine prvi put nakon sezone 2016-17, kad je istupila iz takmičenja, vratila u Premijer ligu BiH:

HERCEGOVINA – BORAC M:TEL 31:28

Imao je tim Mirka Mikića u nekoliko navrata prednost od jednog gola tokom prvih 30 minuta, ali domaći tim nije dopustio Banjalučanima da steknu osjetnije vođstvo.

Naprotiv, hercegovački tim se pitao na parketu "Nevesinjke" dobrim dijelom prvog poluvremena, te imao prednost od dva gola, koju je Borac m:tel tek u smiraj ovog perioda uspio da poništi i na kraju na odmor ode uz neriješen rezultat – 15:15.

U nastavku je gostujući tim u potpunosti bio u podređenom položaju.

Veoma motivisani domaćini su u uvodu drugog poluvremena prvi put došli do prednosti od tri gola, u 48. minutu bilo je plus četiri, dok je maksimalnih plus sedam (28:21) Hercegovina stekla u 53. minutu.

Bila je ovo, inače, posljednja premijerligaška utakmica rukometaša Borca m:tel prije odlaska u Sloveniju, na okršaj sa Riko Ribnicom u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa.

Ovaj meč igra se sljedeće subote od 19.00 časova.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Iskra – Gračanica

Izviđač – Leotar 34:22

Vogošća – Bosna 42:33

Krivaja – Sloboda 33:33

Konjuh – Kakanj 31:24

Hercegovina – Borac m:tel 31:28

Goražde – Maglaj 32:27

Gradačac – Sloga 30:38

TABELA: Izviđač 13, Vogošća 12, Leotar 11, Gračanica 10, Konjuh 10, Krivaja 9, Iskra 7, Sloga 6, Borac m:tel 6, Sloboda 6, Hercegovina 6, Maglaj 5, Goražde 4, Bosna 3, Gradačac* 3, Kakanj 0.

*Napomena: Ekipi Gradačca oduzet je jedan bod zbog neodlaska na utakmicu prvog kola protiv Vogošće.