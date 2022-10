Borac desetkovan ide na evropski meč: Nemamo šta da izgubimo!

Ekipi Borca pred duel sa slovenačkom ekipom Riko Ribnica priključena i trojica kadeta.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Borca m:tel nakon prvog dijela sezone u Premijer Ligi BIH u kojem igraju prilično promjenjivo u subotu će imati i prvi evropski ispit ove sezone.

Crveno-plavi gostuju slovenačkoj ekipi Riko Ribnica u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa, a revanš je na programu u nedjelju 6. novembra u Banjaluci.

U taboru Borca svjesni su da uloga favorita pripada slovenačkoj ekipi.

"Kvalitetniji su od nas. I da smo kompletni mislim da su kvalitetnija ekipa što je logično. Slovenija ulaže dosta u razvoj rukometa, njihova liga je dosta ozbiljna i sama činjenica da su kroz tu ligu uspjeli da izbore izlazak u Evropu govori o tome da se radi o dosta jakom protivniku", rekao je trneer Borca Mirko Mikić, a onda nastavio sa analizom protivnika.

"Oni su tipični slovenački predstavnik sa odličnom odbranom i iz toga ide i tranzicija i naprijed i nazad. Po običaju tu je srednji bek koji ne pravi greške, koji mnogo radi za ekipu, koji je prodoran. Tehnički su skoro savršeni, tako da je to slučaj i sa ovom ekipom. Imaju Grebenca koji je došao iz Mindena, koji je manje više uvijek na spiskovima reprezentacije Slovenije, njihov je najbolji strijelac i igrač. Strašna odbran, dobra tranzicija i par dobrih igrača koji uvijek mogu da naprave svakome problema. Jedna ozbiljna ekipa i biće ozbiljna utakmica nadam se“.

Naravno, ekipa Borca ne predaje se unaprijed, posebno jer je riječ o evropskom takmičenju, što je uvijek izazov.

"Mi se spremamo, pokušaćemo da ih iznenadimo možda se nekim netipičnim odbranama i napadom. Moraćemo skupiti, zbiti redove i pokušati aktivirati sve igrače, podijeliti minutažu kako bismo im parirali prije svega u trčanuju, a onda i svim ostalim segementima igre. Željni smo evropskih izazova, jedva čekamo utakmicu i nadam se da ćemo se pokazati u boljem svjetlu nego na prethodnim utakmicama".

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Sezona za Borac nije počela sjajno. U sedam mečeva upisane su tri pobjede i četiri poraza, među kojima i onaj prilično neočekivani od Nevesinja u posljednjem kolu. Da li možda eventualan dobar nastup u Evropi može da promijeni sezonu?

"Svaka utakmica može da pormijeni ovo što se dešava i o tom stalno pričamo. Ne samo evropska, mogla je možda ova u Nevesinju promijeniti nešto da smo bolje odigrali. Ja sam se nadao da je promijenila ona utakmica protiv Konjuha ovdje kad smo se branili u zadnjoj sekundi pobjedu, da ona može biti taj okidač", rekao je Mikić.

On se potom osvrnuo na filozofiju od koje banjalučki klub neće odustati.

"U principu ne mijenjamo put kojim smo krenuli prošle sezone. Mi ćemo i dalje podmlađivati ekipu, pružati šansu mladim igračima pojačavaćemo se na pozicijama koje su nepohodne,ali trudićemo se da imamo što više igrača iz našeg omladinskog pogobna. To su neke stvari koje za posljedicu ostavljaju situaciju koju imamo trenutno u ekipi. Mi smo trenutno prilično limitirani i oštećeni povredama. imamo 11 zdravih igrača, sa dva zdrava golmana. Toje činjenica koja uveliko utiče na bodovni saldo ove sezone. Za neke stvari smo se spremali, neke smo očekivali, neke nismo, mi se trudimo da se popravimo i najvažnije je da se ide sitnim koracima, iz dan u dan, da se razmišlja o protivniku i nije nužno da se ganja rezultat. Uporno sam govorio prošle godine da nama stvarno rezultat nije prioritet ako idemo tim putem da pravimo igrače, onda cilj mora da bude nešto drugo. To mora biti kvalitet igre, razvoj igrača... Nama je važnije da se razvijamo kako treba, a moram priznati uz mnogo povreda ove sezone se ne razvijamo kako treba, ali okrenuće se to, vratiće se povrijeđeni igrači, imaćemo veću širinu i počećemo bolje igrati", zaključio je Mikić.

Lijevo krilo Borca, Vlado Draganić rekao je da ekipa jedva čeka nastup u Evropi u kojem, kako je istakao, nema šta da izgubi.

"Svi jedva čekamo te evropske utakmice, one uvijek donose posebnu draž, dobijate priliku igrati protiv nekih ekipa sa kojima dosad niste igrali, koji dolaze iz nekog drugg sistema rukometa, jačih liga kao što je sad ekipa Riko Ribinica. Dosta momaka iz naše ekipe prvi put igra Evropu, mi nemamo pritiska, sav pritisak je na njima. Mi nemamo šta da izgubimo, treba da odemo tamo opušteni i da odigramo najbolje što znamo, damo sve od sebe, pa rezultat kakav bude", poručio je Draganić.

Golman Slađan Subotić rekao je da će ekipa uoprkos brojnim problemima stisnuti zube i dati sve od sebe.

"Idemo da se borimo i igramo. Ovo je novi izazov pred ovom mladom ekipom, idemo da uživamo. Mnogo je povrijeđenih igrača, ali nekako ćemo se stisnuti, kao što kažu 'ranjeni lav je najopasniji' pa eto idemo da se borimo", zaključio je Subotić.