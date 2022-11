Startuje NLB WHEEL liga: KKI Vrbas prvo sa Slovencima

Počinje nova sezona u regionalnoj NLB WHEEL ligi.

Utakmicom protiv ekipe Parasport Slovenija igrači Košarkaškog kluba invalida Vrbas počinju novu sezonu u regionalnoj NLB WHEEL ligi. Ovaj susret je na programu u subotu, 5. novembra u Zagrebu od 13.30 časova i sigurno je da su Banjalučani favoriti u ovom okršaju.

"Sve to treba potvrditi i na terenu, igramo protiv kvalitetnog rivala, ali se nadam da ćemo pobjedom otvoriti sezonu u regionalnom takmičenju. Raduje me dobre partije u prva dva kola u šampionatu BiH i to je razlog više što se nadam pozitivnom ishodu i u subotnjem duelu sa Slovenijom", izjavio je Marinko Umičević, predsjednik Vrbasa.

Ostali parovi prvog kola:

KKI Zagreb – KKK Singidunum Crvena zvezda (11.30),

KKK Singidunum Crvena zvezda – KIK Zmaj (15) i

KKI Zagreb – Parasport Slovenija (16.45).

Slobodna je ekipa KK OSI Paramont iz Podgorice.

Takmičenje se održava u bliskom partnerstvu sa AdmiralBet ABA ligom i NLB ABA ligom 2. Tako je za 13 časova u košarkaškom centru Cedevita predviđeno svečano otvaranje na kojem će, između ostalog prisustvovati Dubravko Kmetović, direktor ABA lige, Saša Baždarić, marketing menadžer ABA lige, Josip Držaić, potpredsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Alaga Pašić, predsjednik Saveza košarke u kolicima BiH, Dane Kastelić, predsjednik Saveza paraplegičara Slovenije I Andrej Jakšić, direktor preduzeća Bauerfeind Slovenija koja je srebrni sponzor NLB WHEEL lige.

"I ovo je pokazatelj da je takmičenje podignuto na mnogo veći nivo, a potvrda svega toga je što će se uživo raditi prenos utakmica. Želim još dodati da će se u Zagrebu obaviti žrijeb za dvoje novih kolica i mi se iskreno nadamo da ćemo dobiti jedna sportska kolica koja su nam i te kako potrebna", dodao je Umičević.

Ono što je važno istaći, a to je, da su igrači KKI Vrbas do sada sedam puta osvajali pobjednički trofej uz napomenu da u prošloj sezoni nisu bili dio ovog takmičenja, već da su igrali Bauerfeind ligu u kojoj su osvojili šampionski naslov.

