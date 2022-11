Vaterpolo spektakl u Banjaluci! Borac najavio derbi: Nadamo se da je ova utakmica prekretnica i kraj ovog paradoksa

Borac i Banjaluka u subotu od 18.30 na Gradskom olimpijskom bazenu odigraće gradski derbi u okviru 2. kola Prve B lige Srbije.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na Gradskom olimpijskom bazenu u subotu od 18.30 časova snage će odmjeriti Borac i Banjaluka, a ovaj meč biće odigran u okviru 2. kola Prve B lige Srbije.

I jedni i drugi sezonu su započeli domaćim porazima. Banjaluka je upisala minimalan poraz od Rasine iz Kruševca (11:12), dok je Borac doživio debakl u duelu sa Spartakom. Bilo je 9:22 u korist vaterpolista iz Subotice.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Trener Borca Davor Josipović je na pres konferenciji najavio ovu utakmicu.

"Na ovu utakmicu smo čekali pet godina i evo konačno nam se pružila prilika. Nadam se da će to biti jedan pravi sportski spektakl. Potrudili smo se da organiujemo kvalitetno ovu utakmicu. Očekujemo pravi derbi, a kao i svaki derbi i ovaj je jako nezahvalno prognozirati. Ovo je prvi put da se sastaju ove dvije ekipe, a ulogu favorita ćemo prepustiti našim protivnicima pošto su oni šampioni BiH i učesnici Lige šampiona. Ne igramo istim stilom vaterpolo, oni su teška ekipa koja igra sporije sa puno držanja i udaranja dok smo mi mlada ekipa koja želi da svojoj publici prikaže brzu i atraktivnu igru", rekao je Josipović.

Josipović je pomenuo i stvari koje nistu toliko povezane sa sportom.

"Atmosfera je jako naelektrisana s obzirom da se vode pravne borbe ova dva kluba, odnosno Borca i Slobodana Grahovca koji obnaša vise funckija, između ostalog i predsjednika VK Banjaluka, Vaterpolo saveza BiH i saveza RS", dodao je Josipović.

Trener crveno-plavih je na kraju dodao kako njegovi momci jedva čekaju ovu utakmicu za koju su se naporno spremali.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predsjednik VK Borac Srđan Lakić ovu utakmicu smatra krunom dosadašnjeg rada ovog kluba.

"Ova utakmica je kruna našeg dosadašnjeg rada, da igramo protiv gradskog rivala koji nas izbjegava posljednjih pet godina. Smatram da smo mi već pobjednici samim tim što smo dobili mogućnost da igramo ovu utakmicu. To je dosad bila nemoguća misija i mislim da će našij 150 članova ovim dobiti vjetar u leđa i snagu da dalje. Pogotovo za te igrače koji sad stasavaju i sazrijevaju za prvi tim", započeo je Lakić.

Lakić je potom otkrio kako su stvoreni svi uslovi da Borac naredne sezone zaigra u Jadranskoj ligi.

"Zahvaljujući Vaterpolo savezu Srbije i utakmicama koje smo dobili ove sezone, stvorili uslove i volju da naredne godine igramo Jadransku ligu. To Banjaluka nije imala priliku da vidi i ako imamo taj tzv. šampionski klub koji igra Ligu šampiona. U goste nikad nisu dolazili takvi jaki klubovi", rekao je Lakić.

Zanimljivo je da dva vaterpolo kluba iz Banjaluke prvu utakmicu igraju u okviru lige koju organizuje VS Srbije.

"Ne znam kako to pametno objasniti. Sama činjenica da igramo slovenačku ligu gdje imamo izuzetne rezultate dovoljno govori o kvalitetu i načinu na koji radimo. Mi smo jedina država u regionu koja nema svoju ligu i nema svoju reprezentaciju, to je strašno za izgovoriti. Zbog nemogućnosti i nerazumijevanja VS RS to nije bio slučaj, nadam se da je ova utakmica prekretnica. Nadam se da je ova paradoks došao do samog kraja. Nadam se da će doći vrijeme kada ćemo sa ponosom moći reći da smo iz Banjaluke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", zaključio je Lakić.

Na kraju iz VK Borca pozvali sve navijače i simpatizere da sutra dođu na utamicu koja započinje u 18.30 časova te su naglasili da je najbitnije da sve ostane u okvirima sportske atmosfere.

Treba dodati kako je i navijačka grupa "Lešinari" najavila dolazak na sutrašnju utakmicu s ciljem da podrže VK Borac.

(mondo.ba)