ŽRK Borac je hrabro "pao" protiv Benfike, ali pobijedila je sportska Banjaluka! (FOTO, VIDEO)

Rukometašice Borca su očekivano poražene od favorizovane Benfike u prvoj utakmici trećeg kola EHF Evropskog kupa, ali je pobjedu odnijela banjalučka publika, koja je od prvog do posljednjeg minuta snažno podržala "osice".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Banjalučanke su već ostvarile veliki uspjeh plasmanom u treće kolo EHF Evropskog kupa, a šlagvort za uspješnu sezonu u međunarodnim takmičenjima je bio nedjeljni duel sa slavnom Benfikom iz Lisabona.

BORAC - BENFIKA 22:34 (10:18)

Iako su se izabranice Nikole Bijelića hrabro suprotstavile favorizovanim Portugalkama, ipak je presudan bio nedostatak nekoliko prvotimki, među kojima i Lane Lončar, koja se nedavno ponovo teško povrijedila, pa je poraz bio neminovan.

Ipak, glavni utisak je ispunjena dvorana "Borik", koja je u brazilskoj atmosferi nošena navijanjem "Lešinara" od prvog do posljednjeg minuta pjesmom i bodrenjem pogurala "osice", koje su u ovom trenutku pružile maksimum, ali što je najvažnije, vratile publiku u dvoranu što se rijetko dešava, posebno u ženskom sportu.

Od samog starta, gošće iz Lisabona su pokazale kvalitet i poslije sedam minuta stigle do "plus četiri" (1:5), a do prvog minuta odmora koji je pozvao trener "osica", Portugalke su sačuvale prednost od četiri razlike (3:7).

Zaigrale su "osice" potom angažovanije u odbrani i golom Milane Railić smanjile, a potom je Božana Ćutković promašila sedmerac za "minus dva", da bi se Benfika konsolidovala i do 15. minuta odlijepila na "plus pet" (4:9).

Prednost je do 20. minuta porasla na osam golova (5:13), što je bilo najviše, ali su Banjalučanke nošene frenetičnim navijanjem pune dvorane, među kojima i najvatrenijih pristalica "Lešinara", uspjele da smanje, da bi se na odmor otišlo sa prednošću gošči od osam golova pogotkom iz deveterca nakon isteka 30. minuta.

U nastavku je kvalitet Benfike dodatno došao do izražaja, pa je razlika narasla na dvocifrenu, a u 40. minutu bilo je 11:23.

Uprkos velikom deficitu, pjesma banjalučkih navijača nije prestajala nijednog trenutka i podigla je "osice", koje su vezanim golovima Jovane Novaković uspjele da smanje da bi pogotkom Slađane Andrić iz sedmerca stigle do "minus 10" (15:25).

Međutim, Portugalke su potom ubacile u višu brzinu i za nekoliko minuta stekle dodatnih pet golova prednosti uz ovih 10, pa je na 10 minuta prije kraja razlika iznosila "plus 15" (17:32).

Ipak, domaće igračice su ponovo dale i više od onoga što su mogle smanjivši do kraja na konačnih "minus 12".

Najbolju partiju kod domaćina pružila je Dragana Vukosavljević sa čak 16 uspješnih intervencija, Milana Railić je bila najefikasnija sa pet postignutih golova (sve u prvom poluvremenu), dok su Jovana Novaković i Sara Majkić zabilježile po pogodak manje.



Na drugoj strani, kod Portugalki, prva imena bile su Marija Unžake i Konstanca Sekiljera sa po šest postignutih golova, a po jedan manje upisale su Viktorija Borščenko i Jelsija Monteiro.

(mondo.ba)