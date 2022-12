ŠAMPIONU FORMULE 1 JE MUKA! Jedna stvar mu smeta: "Ako se to nastavi..."

Maks Ferstapen nema namjeru da vozi poput Fernanda Alonsa.

Izvor: Profimedia

Dvostruki uzastopni šampion Formule 1 Maks Ferstapen, ujedno i najveća zvijezda moto-sporta, najavio je da se neće još dugo voziti u "najluđem cirkusu" ukoliko ne bude promjena u narednim godinama. Ferstapenu najviše smeta preveliki broj trka u kalendaru Formule 1, pošto je sada već postalo standardno da se vozi najmanje 20 trka, a tu su još i "mini-trke" kako bismo mogli da nazovemo sve popularnije i brojnije sprint kvalifikacije.

Primjera radi, u narednoj sezoni Formule 1 - koja će se voziti od 5. marta do 26. novembra - gledaćemo čak 23 trke uz sada već standardnu pauzu u avgustu. Takođe, gledaćemo i šest sprint kvalifikacija, najviše do sada.

"Odavno pričam da je to previše. To je najvažniji razlog zbog koga neću nastaviti da vozim do 40. godine kao neke kolege. To je previše putovanja i previše aktivnosti koje nisu zdrave... Sada mi se sviđa, ali moraš puno da daš od sebe za to. Znam da zvuči ludo jer je san svih da voze u Formuli 1, međutim...", poručio je Maks Ferstapen i tako poslao direktnu poruku FIA da moraju da misle i na same vozače.

"Uvijek si daleko od kuće i ljudi koje voliš. Dolazi vrijeme u životu kada ti to dosadi, ali kako je tako je. Kad mi dosadi, ja ću prestati da vozim - jednostavno je", poručio je Ferstapen čija je djevojka Keli Pike inače trudna.

Za sada nema nikakve najave da bi "penzija" mogla da dođe prije 2028. godine, do kada inače Ferstapen ima bogat ugovor sa Red Bulom, a vidjećemo da li će se nešto u međuvremenu promijeniti. Za razliku od njega, Fernando Alonso (41) i ne pomišlja na penziju tako da će iduće sezone voziti za Aston Martin sa kojim je potpisao "višegodišnji ugovor".