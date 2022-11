Šumaher dobio "otkaz" u Formuli 1: Tata je legenda, sin se mučio dvije sezone, pa mu rekli dosta!

Moglo se naslutiti da Mik Šumaher neće uspjeti da nastavi ono što je njegov otac Mihael započeo u Formuli 1.

Mik Šumaher, sin legendarnog vozača Formule 1 Mihaela Šumahera, neće naredne sezone biti član tima Has. Već mjesecima su trajale spekulacije da će ga Ginter Štajner zamijeniti zbog loših rezultata, što se i obistinilo jutros u zvaničnom saopštenju koje je pratila i informacija da će "Šumahera juniora" zamijeniti iskusni Nik Hilkenberg, koji se vraća na velika vrata u Formulu 1 poslije trogodišnje pauze.

Hilkenberg, koji je u Formulu 1 "ušao" još 2010. godine, posljednji pravi ugovor imao je u Renou 2019. Od tada je vozio samo tri trke za Rejsing point i Aston martin, ali sada će dobiti novu šansu, doduše kao i njegov novi kolega Kevin Magnusen koji je imao blistavu sezonu.

"Has je potpisao ugovor sa Hilkenbergom i on će uz Danca Kevina Magnusena činiti naš tim. Niko je veteran sa 181 trkom u Formuli 1. Do sada je u karijeri osvojio 521 poen, imao je jednu pol poziciju u Brazilu 2010, dva najbrža kruga trke, dok mu je najbolji plasman četvrto mjesto, koje je osvajao tri puta", stoji u saopštenju Hasa, objavljenom nakon pozdravljanja sa talentovanim Mikom Šumaherom.

Sin legendarnog šampiona Formule 1 je prethodne dvije sezone vozio za Has i nije se proslavio sa samo 12 osvojenih bodova, sve u aktuelnoj sezoni. Ipak, prečesto je imao probleme sa bolidom, završavao među posljednjima, dok je Kevin Magnusen u istom bolidu pravio razliku. Sada se očekuje da Mik Šumaher pauzira, odnosno vjerovatno će biti "test" vozač u Mercedesu.

"Sljedeća trka će biti moja posljednja u timu Has. Ne želim da krijem činjenicu da sam veoma razočaran ovom odlukom da ne produžimo ugovor. Bez obzira na svijet, želim da zahvalim Hasu i Ferariju na datoj šansi", napisao je Mik Šumaher u oproštaju od Formule 1, nada se ne i da je zauvijek rekao "zbogom".

