Poniženje za Šumahera - vlasnik tima ga žestoko isprozivao: Koštao me je milione, a da mi je bar uzeo neke bodove...

Miku Šumaheru je sada defintiivno odzvonilo u Formuli 1.

Izvor: Twitter/N1

Sve je izvjesnije da Mik Šumaher više neće biti dio Formule 1! Sin Mihaela Šumahera je tokom dvije sezone u kojima je vozio za američki Has uspio da dođe do nekih bodova, ali je uglavnom bio u centru pažnje zbog čestih sudara i kvarova na bolidu.

Upravo zbog toga je sve izvjesnije da naredne sezone neće biti član jedne od najslabijih F1 ekipa, a nakon njegovog posljednjeg sudara oglasio se vlasnik Hasa. On je javno kritikovao 23-godišnjeg Šumahera i između redova se moglo pročitati da planira da se rastane sa Šumaherom.

Prošle sezone Šumaher je zvanično svoj tim koštao 4.212.500 evra, a ove sezone je još gori i strahuje se da će zbog sudara, kvarova i ostalih problema još više zavući ruku u džeš Džina Hasa.

"Ovaj sport vam jednostavno ne dozvoljava da budete vozač-početnik. Jednostavno je to preskupo za sve... Ako napravite bilo kakvu grešku u izboru vozača, strategiji, pa i izboru guma, to će vas koštati nekoliko miliona dolara. Mi smo jedan takav primjer...", rekao je Džin Has, vlasnik istoimene ekipe za koju vozi Mik Šumaher. Pogledajte posljednji Šumaherov udes:

Rekao je da Mik Šumaher ima potencijal, ali da jednostavno više neće da trpi njegove sudare i milione dolara koje ga košta!

"Mislim da Mik ima puno potencijala, ali on nas je do sada koštao pravo bogatstvo jer je slupao previše bolida zbog kojih smo izgubili puno novca koji jednostavno nemamo. Radi se o milionima dolara, bolje da ne govorim koliko... A da nam je barem osvojio neke bodove. Jer ako ste Maks Ferstapen i uništavate bolide, riješićemo to. Ali, ako ste uvijek na začelju i uništavate automobile, e onda je to veliki problem', jasan je Has.

Nije ovo jedina muka za Šumahera koga se odrekao i Ferari koji je ove sezone računao na njega kao jednog od rezervnih vozača, a nijedan drugi tim se ne interesuje za njegove usluge. Ako do kraja sezone ne uspije da napravi neko čudo, teško da ćemo ga vidjeti u "najbržem cirkusu svijeta" naredne sezone.